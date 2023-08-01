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記取杜蘇芮教訓 福建、浙江嚴陣以待卡努颱風逼近

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸中央氣象台最新預測，超強颱風卡努將在2日上午移入東海，然後逐漸向浙江中部至福建北部一帶沿海靠近。（圖／取自大陸中央氣象台）
大陸中央氣象台最新預測，超強颱風卡努將在2日上午移入東海，然後逐漸向浙江中部至福建北部一帶沿海靠近。（圖／取自大陸中央氣象台）

颱風杜蘇芮重創福建並為大陸華北地區帶來豪雨，卡努颱風又緊接著而來。大陸中央氣象台1日發布公告指出，卡努預計2日上午移入東海後，將逐漸向浙江中部至福建北部一帶沿海靠近。

中國天氣網稱，卡努移入東海後，未來路徑具不確定性。由於副熱帶高壓減弱，形態也將發生變化，缺乏對卡努的引導，使得卡努移動速度將明顯減慢，甚至可能原地打轉。

據中新網報導，受卡努影響，1日，閩外漁場、閩東漁場中東部和釣魚島海域最大風力將達10～12級，陣風12～14級。

福建省防指已要求，寧德、福州、平潭沿海養殖漁排上的老弱婦幼人員務必於8月2日12時前全部撤離上岸；位於閩外漁場、閩東漁場和釣魚島海域的漁船，務必於8月2日18時前全部向南撤離出上述海域，或就近到港避風，人員撤離上岸。

浙江沿海260個涉水工程，7月31日已全部停工。浙江海事局並派出三個督查組，分赴寧波、舟山、溫州、台州、嘉興等地防颱一線，督導檢查各地海上船舶防颱工作開展情況。目前，浙江多數客運航線已停航，船舶也陸續進港避風。

福建 卡努颱風

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