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漢文帝也愛熊貓！殉葬坑發現2,000多年前熊貓骨骼

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
陝西西安白鹿原近日在漢文帝霸陵西側的動物殉葬坑發掘過程中，出土一具大貓熊骨骼，估算有2000多年。（圖／取自人民日報）
陝西西安白鹿原近日在漢文帝霸陵西側的動物殉葬坑發掘過程中，出土一具大貓熊骨骼，估算有2000多年。（圖／取自人民日報）

除了馬、狗等動物外，被視為當代國寶的熊貓也被發現為殉葬動物之一。大陸紀錄片《中國考古》第三集報導，陝西西安白鹿原近日在漢文帝霸陵西側的動物殉葬坑發掘過程中，出土一具大熊貓骨骼，估算有2,000多年，生前來自秦嶺北坡。

該新聞引發大陸網友熱議，有觀點認為在2,000多年前陪葬大熊貓，可能是因為漢文帝喜愛大熊貓：「有沒有可能是漢文帝生前寵物」、「眾所周知陪葬都是墓主喜歡的東西」…；但也有網友認為以動物陪葬很殘忍。

綜合陸媒報導，在陝西西安白鹿原，距離漢文帝霸陵南方約2公里之處，為漢文帝劉恒母親薄太后的南陵。該區域出土一大批完整金銀器，還有一枚罕見帶文字器物，以及一處「地下苑囿」，裡面陪葬了許多珍禽異獸，並發現有大熊貓、金絲猴等「國寶級」動物完整的骨架。

從目前考古挖掘的成果進行推測，大熊貓在2,000年前可能被養在皇家苑囿。《史記》中記載有「渭川千畝竹」，可見當時當地的竹葉生產繁茂，說明以前西安附近環境是非常適合大貓熊生長。考古專家表示，此前從未發現過這樣的陪葬形式，這個特殊的、首次出現的動物殉葬坑，可能象徵皇家陵園的地下苑囿。

事實上，中國傳統古書對熊貓少有記載。但有許多專家認為，對於熊貓的記載能上溯至黃帝時期，認為古書經常出現的貔貅、 貘、猍、貊、玄豹、嚙鐵、食鐵獸等都是熊貓的古名。

考古

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