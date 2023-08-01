榕台書畫展 兩岸學生互邀逛夜市看星星

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
第十屆榕台中小學生書畫交流展7月30日在福建福州開幕，家長帶孩子參觀展覽。（中新社）
第十屆榕台中小學生書畫交流展7月30日在福建福州開幕，家長帶孩子參觀展覽。（中新社）

作為第十一屆海峽青年節系列活動之一，第十屆榕台中小學生書畫交流展7月30日在福建省少年兒童圖書館開展。本屆書畫交流展共徵集到一萬多件書畫作品，經專家評選出獲獎作品398幅，其中台灣獲獎作品158幅。  

中新社報導，福州市紅光小學學生陳沐曦的作品「緣聚兩岸」在本屆書畫交流展中獲得國畫小學乙組一等獎。在她的筆下，福州福道和台北101大廈「同框」，兩岸小朋友們跨越海峽、歡聚一堂。

26位台灣師生來到福州書畫交流，與福州學生一起參觀三坊七巷、閩越水鎮等福州景點，體驗軟木畫等福州傳統工藝，參加書畫課堂、共繪長卷等活動。 　　

在福州軟木畫製作技藝體驗中，來自台灣台中的劉軒赫雕刻創作的是一顆挺拔的樹。「軟木畫很美，製作起來有難度，但很有趣」。這位11歲男孩說，除了好看的軟木畫，福州的東西也很好吃。「如果有機會，我想帶福州的朋友去台灣夜市，我們一起邊逛邊吃」。

面對台灣小朋友的邀約，10歲福州男孩葉鋮鎧格外高興，「我也想帶台灣的小朋友去吃佛跳牆，還要爬到鼓山上，一起看星星」。

台灣南投縣投緣畫會理事長白慧怡倍感欣慰，她說，藝術是溝通的橋梁，通過創作，孩子們可以傾聽對方的心聲。此次書畫交流活動中，8對榕台獲獎學生結成對子，展開為期一周的線下交流。

自2009年首辦以來，榕台中小學生書畫交流展已經是十度舉辦，累計有十多萬名榕台青少年參與了書畫的交流。

小學生 圖書館

延伸閱讀

「杜蘇芮」來襲 福建莆田變威尼斯 河南3地現龍捲風

暑期福州坊巷遊火熱

杜蘇芮將至 福建海事局：兩岸小三通陸續停航

張小燕現身孟耿如畫展 被問黃子佼近況回應了！

相關新聞

北京連日暴雨 洪水吞車 2死

受颱風環流影響，北京連日暴雨陸續傳出災情，昨日相繼發布暴雨紅色預警、洪水紅色預警等多個警報。位於北京市中心西方的門頭溝區...

成都世大運 青春盛典點燃夢想

7月28日第31屆世界大學生夏季運動會於四川省成都市東安湖體育公園主體育場隆重開幕。本屆開幕式是一場陽光燦爛的盛典，在全...

榕台書畫展 兩岸學生互邀逛夜市看星星

作為第十一屆海峽青年節系列活動之一，第十屆榕台中小學生書畫交流展7月30日在福建省少年兒童圖書館開展。本屆書畫交流展共徵...

陸高速公路小客車 出行量勝疫前

大陸交通運輸部綜合規劃司副司長李傳光31日在北京表示，今年以來，大陸全國交通運輸經濟運行呈現「持續恢復、整體好轉」的特點...

紀念施琅 兩岸施氏宗親座談

一場紀念施琅收復台灣340周年的座談會7月30日在廈門舉行。來自海峽兩岸和港澳地區以及菲律賓等地的施氏宗親、專家學者與會...

江蘇鹽城／走進仙境 黃海國家森林公園 大縱湖、九龍口濕地

東台市境內黃海濕地上的黃海國家森林公園，由海林片區和海濱片區組成，是大陸華東地區最大的人工平原森林，更是太平洋西岸唯一一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦