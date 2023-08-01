榕台書畫展 兩岸學生互邀逛夜市看星星

作為第十一屆海峽青年節系列活動之一，第十屆榕台中小學生書畫交流展7月30日在福建省少年兒童圖書館開展。本屆書畫交流展共徵集到一萬多件書畫作品，經專家評選出獲獎作品398幅，其中台灣獲獎作品158幅。

中新社報導，福州市紅光小學學生陳沐曦的作品「緣聚兩岸」在本屆書畫交流展中獲得國畫小學乙組一等獎。在她的筆下，福州福道和台北101大廈「同框」，兩岸小朋友們跨越海峽、歡聚一堂。

26位台灣師生來到福州書畫交流，與福州學生一起參觀三坊七巷、閩越水鎮等福州景點，體驗軟木畫等福州傳統工藝，參加書畫課堂、共繪長卷等活動。

在福州軟木畫製作技藝體驗中，來自台灣台中的劉軒赫雕刻創作的是一顆挺拔的樹。「軟木畫很美，製作起來有難度，但很有趣」。這位11歲男孩說，除了好看的軟木畫，福州的東西也很好吃。「如果有機會，我想帶福州的朋友去台灣夜市，我們一起邊逛邊吃」。

面對台灣小朋友的邀約，10歲福州男孩葉鋮鎧格外高興，「我也想帶台灣的小朋友去吃佛跳牆，還要爬到鼓山上，一起看星星」。

台灣南投縣投緣畫會理事長白慧怡倍感欣慰，她說，藝術是溝通的橋梁，通過創作，孩子們可以傾聽對方的心聲。此次書畫交流活動中，8對榕台獲獎學生結成對子，展開為期一周的線下交流。

自2009年首辦以來，榕台中小學生書畫交流展已經是十度舉辦，累計有十多萬名榕台青少年參與了書畫的交流。