陸高速公路小客車 出行量勝疫前

大陸交通運輸部綜合規劃司副司長李傳光31日在北京表示，今年以來，大陸全國交通運輸經濟運行呈現「持續恢復、整體好轉」的特點，為推動經濟回升向好提供有力保障。

中新社報導，交通運輸部31日舉行例行新聞發布會，李傳光說明交通運輸經濟運行情況時表示，上半年貨運量持續增長，完成營業性貨運量259.3億噸，同比增長6.8%，其中，鐵路、公路、水路、民航分別完成貨運量25億噸、190.1億噸、44.2億噸和328萬噸，同比分別增長0.6%、7.5%、7.7%和6.4%。

他說，上半年出行量加快恢復，完成營業性客運量43.2億人次，同比增長56.3%。全國完成城市客運量454.2億人次，同比增長15%；完成高速公路小客車出行量117.8億人次，同比增長39%，規模已明顯超過疫情前同期水平。

與此同時，港口貨物吞吐量較快增長。李傳光指出，上半年完成港口貨物吞吐量81.9億噸，同比增長8%，其中，內、外貿吞吐量同比分別增長7.6%和8.9%。集裝箱吞吐量保持增長、完成1.5億標箱，同比增長4.8%。 他還提到，上半年，完成交通固定資產投資1.83萬億元（人民幣，下同），同比增長9.1%。分方式看，鐵路完成投資3049億元，同比增長6.9%；公路完成投資13830億元，同比增長8.9%；民航完成投資462億元，同比增長0.2%。

交通運輸部公路局副局長郭勝另就電動車出行擔憂的「里程焦慮」表示，截至今年6月底，大陸近九成的高速公路服務區已覆蓋充電設施。

他說，大陸全國目前已有5931個高速公路服務區建設充電設施，占全國高速公路服務區總數的89.48%，全國高速公路服務區總數6628個，累計建成充電樁數量1.859萬個，覆蓋2.9萬個小型客車停車位，並有約2.7萬個停車位預留了建設安裝的條件。

他進一步指出，其中，北京、河北、遼寧等17個省分的高速公路充電基礎設施的覆蓋率超過了90%。全國已經有5128個高速公路的服務區充電車位占小客車停車位的比例超過10%，高速公路服務區充電基礎設施網絡日益完善。

他還提到，從今年春節、清明、「五一」、端午等重大的節假日運行情況看，各地服務區充電排隊現象有較大改善，沒有出現嚴重的排隊現象，電動汽車「里程焦慮」問題得到一定緩解。