成都世大運 青春盛典點燃夢想

7月28日第31屆世界大學生夏季運動會於四川省成都市東安湖體育公園主體育場隆重開幕。本屆開幕式是一場陽光燦爛的盛典，在全場觀眾的呼喝采中，「禮讚陽光」倒計時拉開世大運的序幕，「太陽神鳥」穿越時空翩飛而至，四隻神鳥圍繞旋轉的太陽飛翔，十二道金芒漸次點亮，陽光普照。

隨後，來自113個國家和地區的世界大學生運動員，踏入利用四川地區著名的蜀繡鋪陳的「錦繡之路」陸續入場。古老的蜀錦織機編織蜀錦，為入場的世界大學生織出寓意多彩青春和美好未來的錦繡之路、夢想之路。大學生樂隊現場演奏亞洲、歐洲、非洲、美洲和大洋洲經典音樂。

「世界大學生運動會是全球體育的盛會，是青年的盛會，是友誼的盛會。」本次開幕式中，成都第31屆世界大學生夏季運動會組委會主席懷進鵬率先發表致辭，他提到組委會遵循簡約、安全、精彩的辦賽要求，與國際大學生體育聯合會同心協力，為共襄盛舉做了精心準備。

懷進鵬表示，「今天全世界的目光聚焦成都，共同見證全球青年學子絢麗多彩的青春之約，一同踏上超越自我的夢想之旅。」本屆大運會發揚體育精神，增進文明互信，為世界各地青年搭建了無比廣闊的舞台。

國際大學生體育聯合會代理主席Leonz Eder也在開幕式中對運動員們送上祝願。他指出，參與本次大運會的運動員們都經歷了非常特殊的大學生活，但大家克服種種困難，共同打造一場不負期待的運動盛會。「大家來到這裡，用和平的方式為彼此的表現喝采，這已為未來指明了前進的方向。請記住，世界大學生運動會遠遠超出體育成績本身。」

第31屆世界大學生夏季運動會正式開幕後，國際大學生體育聯合會會旗入場，影像呈現自1959年至今歷屆世界大學生夏季運動會會徽，形成一條展示大運會歷程的「榮耀之路」。文體表演「青春追夢」隨後完美呈現，包含展現青年人探索不已、向光飛翔的「青春之光」；抒發體育運動帶給人們歡樂與激情的「青春活力」；以及體現在青春相聚中攜手團結的「青春友誼」三主題。

「青春圓夢」點火儀式是本次開幕式的亮點。31名火炬手共同點燃成都大運會夢想之火，點燃世界大學生共同推進和平與發展的希望之火，點燃共同構建人類命運共同體的奮進之火。成都大運會開幕式總導演陳維亞提到，太陽神鳥是成都金沙遺址出土的文物，也是中國大陸文化遺產的標誌，「太陽神鳥中間的太陽熠熠生輝，周邊的飛鳥就像年輕人圍著太陽飛翔，將這個太陽神鳥作為整個開幕式的主體形象貫穿始終，正如大家看到，從倒計時第一秒開始神鳥就圍著太陽飛翔，一直到最後聖火點燃時也是太陽神鳥發出青春之光。」

本次世大運是成都第一次舉辦大型國際賽事，陳維亞表示，團隊歷時五年的創意構想、三年的艱苦工作、一年的最後衝刺，終於在開幕式當日向全世界年輕人奉獻出來。據悉，成都第31屆世界大學生夏季運動會於7月28日至8月8日舉辦，為期12天，閉幕式將於8月11日在成都露天音樂公園舉行。