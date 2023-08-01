江蘇鹽城／走進仙境 黃海國家森林公園 大縱湖、九龍口濕地
東台市境內黃海濕地上的黃海國家森林公園，由海林片區和海濱片區組成，是大陸華東地區最大的人工平原森林，更是太平洋西岸唯一一塊未被汙染的濕地上一顆璀璨的「綠寶石」。
黃海國家森林公園始建於1 9 6 5年成立的東台市林場。57年來，一代代林工用智慧與汗水，建成華東地區面積最大的人工平原森林，創造了鹽鹼荒灘變林海綠洲的奇跡。走入森林課堂，可了解森林公園的發展歷程，學習有關森林動植物的各類知識，發現海洋、灘塗、濕地、森林等生態系統演替的奇妙過程。集遊樂與科普為一體，通過遊樂、體驗、拓展，讓民眾認識自然，探索自然，享受野趣，學習與自然和諧相處。
大縱湖濕地，位於鹽城市西南郊鹽都區境內，形成於南宋時期，素有「水鄉澤國」、「金灘銀蕩」的美譽，其湖泊被譽為「蘇北第一湖」，水質清澈，常年透明見底，湖內淡水性動物較多， 尤其是魚類、螃蟹等水產品極為豐富。
九龍口濕地位於建湖縣境內射陽湖腹部，九條河流從四面八方向蕩心島蜿蜒匯集而來，猶如九龍搶珠。擁有3000多公頃原生態濕地植被，現有66種野生鳥類、137種野生植物、36種水產品，是大陸現存最完好的潟湖型原生態濕地。
在九龍口離岸50公尺處，有一座湖心島，湖心島與水鄉澤國風光交相輝映，形成了九龍口風景區的精華，堪稱一絕。九條河從不同方位蜿蜒而來，形成無限綺麗的天光湖景，給人如入仙境之感。
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