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江蘇鹽城／舌尖上的鹽城

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
鹽城八大碗 圖／本報江蘇鹽城傳真
鹽城八大碗 圖／本報江蘇鹽城傳真

在鹽城人的心目中，「八大碗」永遠排在舌尖之上。從宋發展至今，八大碗已成為淮北一帶宴席的主要模式。八大碗半湯半菜，碗大凸顯北方的豪爽，半湯半水顯出南方的細膩。鹽城八大碗指的是燴土膘、大雞抱小雞、紅燒糯米圓、蔔燒淡菜、漲蛋糕、芋頭蝦米羹、紅燒肉、紅燒刀子魚等地道的八道宴席菜品。

從歷史淵源和地理位置來說，鹽城自古鹽業興盛，熬製時會流許多汗， 需要及時補充水分，所以半湯半菜成了鹽城八大碗的一大特色。最初就地取材，製作簡樸，半湯半菜，半葷半素，以燴為主，口味平和，鹹鮮為主。選料嚴謹，刀工精細，烹製考究，因材施藝，四季有別，擅長燉、燜、蒸、燒、炒、燴、煎、貼、醉、鹽焗等，注重調湯。菜肴葷素搭配，以燴為主，烹製海鮮獨具特色。

藕粉圓圖／本報江蘇鹽城傳真
藕粉圓圖／本報江蘇鹽城傳真

藕粉圓，外觀潤滑透明，營養價值豐富，寓意佳偶天成、圓圓滿滿，是鹽城地區一道名副其實的非遺美食

隨著時間的變遷，餡心兒各家常常有著自己的創新，但是最經典也是傳承最久的，還得是建湖藕粉圓非遺傳承人單桂洲做的這種五仁和葷素油脂在一起的搭配。它的製作分備料、搓餡、燙製、做湯4道工序，其中燙製最為講究。先將果肉、板油、白糖、芝麻粉加桂花、杏仁、核桃仁、松子仁、金桔餅等製成餡心，搓成球狀，放入裝有藕粉的茶盤或竹匾中均勻篩動，使其粘上一層薄粉後，用漏勺放入沸水中燙製，如此反復五、六次而成。

大縱湖龍蝦圖／本報江蘇鹽城傳真
大縱湖龍蝦圖／本報江蘇鹽城傳真

大縱湖龍蝦，小龍蝦成體長約5.6－11.9公分，暗紅色，甲殼部分近黑色，腹部背面有一楔形條紋。幼蝦體為均勻的灰色，有時具黑色波紋，是當地重要的淡水經濟蝦，肉味鮮美，廣受歡迎。

淡水 芋頭 美食

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