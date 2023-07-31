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北京豪雨不斷 故宮安然無恙再現「九龍吐水」景象

聯合報／ 大陸中心／即時報導
北京連日大雨，使得故宮太和殿台基的螭首31日再度吐出雨水，再現「九龍吐水」景象。（新華社）
北京連日大雨，使得故宮太和殿台基的螭首31日再度吐出雨水，再現「九龍吐水」景象。（新華社）

杜蘇芮殘餘環流為北京帶來驚人降雨，並已傳出部分災情。新華社31日發布的圖文報導指出，北京連日迎來強降雨天氣，故宮再現「九龍吐水」，依靠精妙的排水系統，宏大的故宮建築群，在暴雨中安然無恙。

報導稱，紫禁城的雨水排水系統始建於明代，故宮的地面順應北京地理環境特點，整體走勢呈北高南低、中間高兩邊低，而且略有坡度。這一坡降為自然排水創造了有利條件，使積水能緩慢排泄。

故宮保留至今的古代雨水溝的長度超過15公里，其中暗溝長度將近13公里。故宮內的排水溝渠全部通向內金水河，內金水河又與故宮城牆外側52米寬的護城河相連，並同周邊的外金水河、中南海等水系相通。

在北京市氣象台發布暴雨紅色預警後，故宮博物院29日晚間就公告7月30日、31日將閉館，因此這兩天遊客並無法進入故宮。

網上傳出一則「六百年不積水的故宮，現代化改造後終於也積水」影片，但該則影片至少在7月24日就已經在推特上流傳，故宮該處積水原因不明，但與近日降雨無關。

故宮能否經受連日暴雨襲擊受到關注，新華社31日下午發布當日圖文說明故宮現況。（新華社）
故宮能否經受連日暴雨襲擊受到關注，新華社31日下午發布當日圖文說明故宮現況。（新華社）
新華社發布7月31日拍攝的故宮內金水河相片。（新華社）
新華社發布7月31日拍攝的故宮內金水河相片。（新華社）
網上流傳北京故宮淹水的影片，最晚在7月24日就已經出現在推特上，因此與這兩日北京大雨無關。（取自推特）
網上流傳北京故宮淹水的影片，最晚在7月24日就已經出現在推特上，因此與這兩日北京大雨無關。（取自推特）

故宮 北京 暴雨

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