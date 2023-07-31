北京豪雨不斷 故宮安然無恙再現「九龍吐水」景象

杜蘇芮殘餘環流為北京帶來驚人降雨，並已傳出部分災情。新華社31日發布的圖文報導指出，北京連日迎來強降雨天氣，故宮再現「九龍吐水」，依靠精妙的排水系統，宏大的故宮建築群，在暴雨中安然無恙。

報導稱，紫禁城的雨水排水系統始建於明代，故宮的地面順應北京地理環境特點，整體走勢呈北高南低、中間高兩邊低，而且略有坡度。這一坡降為自然排水創造了有利條件，使積水能緩慢排泄。

故宮保留至今的古代雨水溝的長度超過15公里，其中暗溝長度將近13公里。故宮內的排水溝渠全部通向內金水河，內金水河又與故宮城牆外側52米寬的護城河相連，並同周邊的外金水河、中南海等水系相通。

在北京市氣象台發布暴雨紅色預警後，故宮博物院29日晚間就公告7月30日、31日將閉館，因此這兩天遊客並無法進入故宮。