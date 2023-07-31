不婚浪潮來襲…未婚、單親媽媽漸增 陸決放寬法規

中國人口結構老化、不婚浪潮來襲，讓政府對單親母親態度逐漸放軟！過去嬰兒在中國要取得出生證明，必須列出父母雙方的身分證，導致許多未婚生子的女性無法取得出生證明，也無法有產假等相關福利。但近期中國政府開始放寬認定標準，學者研判政府是為了鼓勵生育率。

未婚媽媽不受待見

非婚生子女指的是「非由婚姻關係而生的子女」，隨著社會觀念變遷，西方國家有愈來愈多非婚生子女，且與婚生子女有相同的法律地位。然而在傳統華人觀念中被視為「私生子」，並不受社會待見。

《BBC》報導，在中國，該國法規2016年前仍規定如果沒有父母的結婚證明的話，新生兒就無法取得新生證明，沒有戶口的小孩不僅成為幽靈人口，無法申請學校就讀，母親也難以享有產假等福利，導致許多未婚懷孕的媽媽選擇墮胎。

中國態度軟化

隨著中國面臨人口高齡化、人口負成長等問題時，當局態度也開始放軟，修改過去「為已婚夫婦設計」的法規。北京中央民族大學教授楊菊華指出，現行法規已經規定，無論母親的婚姻狀況為何，所有母子都應享有同樣的權利。

但她說，雖然法規已經如此規定，但在推動上還是常常碰壁，因為整體社會文化根深柢固。一位不願具名的律師指出，很多企業仍不願意給未婚懷孕的女性請產假，「整體而言，法規的落實程度取決於企業的開放程度」。

律師進一步補充說，對於許多母親來說，薪資是重要的收入來源，如果無法申請帶薪的產假或育嬰假的話，她們恐遭遇生計困難，而且如果婦女想要從事公職的話，未婚生子的狀況可能也會面臨到官方部門的刁難，政府修改法規但不見得會落實。

需要法律協助

楊菊華認為，隨著社會變遷，民眾將對未婚母親有更多的寬容，到最後這種歧視將不復存在，但現在需要借助法規來協助這些族群，如果中央政府能要求地方官員嚴格執行「未婚母親」的相關福利，也有助於社會風氣的改善。

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