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杜蘇芮殘餘環流影響 北京降雨料將持續逾70小時

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
杜蘇芮殘餘環流持續為京津冀帶來降雨，圖為31日北京街頭景象。（法新社）
杜蘇芮殘餘環流持續為京津冀帶來降雨，圖為31日北京街頭景象。（法新社）

受颱風「杜蘇芮」殘餘環流繼續北上影響，京津冀等地出現強降雨，防汛形勢嚴峻。大陸中央氣象台7月29日已發布史上第二個最高級別的「暴雨紅色預警」。30日當日，京津冀多架次航班取消，北京關閉了全市所有景區，包括故宮、國博等各大博物館暫停開門迎客，學校停止全部線下教學活動和野外教學活動，企事業單位則非必要不要求員工到崗上班，並呼籲市民非必要不外出。

據香港文匯網報導，大陸氣象部門統計，從29日20時至30日17時，北京地區全市平均降雨量89.6毫米，城區平均102.4毫米；最大降雨出現在房山區三流水村，為296.8毫米。

從29日9時至30日17時，京津冀地區最大降雨出現在河北邢台市臨城趙莊梁家莊，達741.7毫米，最大小時雨強出現在廊坊市霸州東段，30日2時至3時降雨72.5毫米，當地民眾稱，「今次一場雨可謂超過了往年一年的量，降雨強度極其兇悍」。

7月30日北京降雨持續，導致部分路面出現積水。市民鄭女士指出，暴雨之下，其家所在的北京朝陽「十里河」街道變成「十里海」，當天因為暴雨取消了和閨蜜周末外出逛街的安排。

另據澎湃新聞報導，大陸中央氣象台預計，今年第6號颱風「卡努」將以每小時20—25公里的速度向北偏西方向移動，7月31日夜間至8月1日早晨進入東海，逐漸向浙江沿海靠近，強度逐漸增強。

上海氣象部門表示，從最新路徑來看，卡努8月1日至3日將為華東地區及上海帶來風雨影響。

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