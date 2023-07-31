恐怖！男打工回家發現身份被頂替、妻兒全變鄰居所有 揭心寒真相

回家發現自己身份被盜走，的確相當絕望。湖北鄂州一名男子長期在外打工，近日回家竟發現妻子、孩子都變成了鄰居妻子及孩子，而且妻子還在紙面上與他又生了「1個孩子」，而鄰居更借其妻子和孩子戶口，多領了120平方米拆遷面積。男子投訴後，發現原來是鄰居取了其戶口資料，偽造了身份訊息，用危房改造名義，申請辦理拆遷還建相關手續。當地警方已介入事件，以涉嫌詐騙和偽造公文罪追緝鄰居。

綜合媒體報導，事發今年2月，內地湖北鄂州龔姓男子長時間在外打工後回家，惟從村裡幹部獲悉了驚人消息──其妻子和孩子戶口用到別人的戶頭裏，領了120平方米還建了房子。

不過龔男心想自己房子根本沒有拆遷，「哪來的拆遷還建房？」，追問下對方告訴他「拆遷還建房早就被領走了，村裡都有紀錄」。

疑惑的龔男調查發現，拆遷領房資料中，自己妻子和孩子變成了同村鄰居的妻子和孩子，同時，妻子還與這位鄰居辦理了「二胎生育證」，並領取了約120平方米拆遷還建房，「（證件上）這個是我老婆，身份證號也是，但是照片不是本人的。這是戶籍資訊只有這一頁，然後後面就直接把我老婆和兒子（戶籍資訊）複印到後面了，拼在一起做了一個假的戶口的婚姻（資訊）」。

龔男記起，他數年前曾找鄰居弟弟辦過事，當時把戶口本影印本提供給對方，詎料鄰居弟弟拿着資料拼湊假戶口本，做了這些事情，大感心寒崩潰。

然而假資料究竟如何通過政府部門審核？當地傳媒指出，結婚證明、二胎生育證明均由鄰居弟弟偽造，惟由於當時負責審核的臨時機構，因為拆遷安置完成已解散，無法查證假資料如何通過審核。而當地徵地拆遷辦公室表示，發現問題後曾與雙方協調，但冒領的拆遷還建房已被鄰居弟弟賣掉，雙方沒有達成協議。

目前警方已介入事件，以涉嫌詐騙和偽造公文罪通緝鄰居。

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文章授權轉載自《香港01》