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杜蘇芮肆虐福建 逾145萬人受災

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
颱風杜蘇芮登陸福建後，為當地帶來空前暴雨，多地日降雨量均打破歷史紀錄。圖為武警人員疏散福建福清市被洪水困住的居民。（路透）
颱風杜蘇芮登陸福建後，為當地帶來空前暴雨，多地日降雨量均打破歷史紀錄。圖為武警人員疏散福建福清市被洪水困住的居民。（路透）

颱風杜蘇芮自福建晉江登陸後，為當地帶來空前暴雨，福建多地日降雨量均打破歷史紀錄。杜蘇芮已造成福建全省一四五點四五萬人受災，農作物受災面積一點○八萬公頃，直接經濟損失達人民幣卅點五三億元（約台幣一三四億元）。

杜蘇芮從福建晉江登陸後，包括福州市區、閩侯、莆田市區、仙遊、泉州南安等地日降雨量均打破一九六一年以來的歷史紀錄。其中，莆田市涵江區白沙鎮累計降雨量超過八百毫米，泉州南安還爆發嚴重土石流，多人受困。

綜合陸媒報導，杜蘇芮迄今已造成福建全省一四五點四五萬人受災，農作物受災面積一點○八萬公頃，倒塌房屋九十間，嚴重損壞房屋三四六間，一般損壞房屋四五七一間，直接經濟損失達人民幣卅點五三億元。災情仍在持續統計。

據統計，至廿九日晚上七時，福建全省四十五個縣的二三三個鄉鎮累計雨量超過二五○毫米，十二個縣的卅三個鄉鎮超過五百毫米，其中以莆田涵江區白沙鎮八一三毫米的降雨量最大。莆田市區日降雨量破福建全省觀測站最大日降雨量歷史紀錄。

港媒星島日報引述莆田民眾在社交平台發文稱，「電閃雷鳴硬是把我驚醒，我們莆田變成東方威尼斯了，河流、小溪、湖泊全部都滿了，地下車庫也變成游泳池」、「沒錯，這是莆田，不是黃河」。

還有福州網友看了窗外景象稱，「一覺醒來，福州變湖州，出門要開船。」近百輛汽車泡在水裡，許多路樹被強風連根拔起，壓在路邊車輛上。

南安也因暴雨引發嚴重土石流。當地政府稱，這是有紀錄以來對南安影響最大的一次颱風，局部地區可能還會有山洪，呼籲民眾盡快撤離。

雨量 福建 暴雨

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