恐怖颱風尾 北京發暴雨紅色預警

受颱風環流雨帶北上影響，大陸華北地區昨起出現暴雨，北京市氣象台昨發布最高級別「暴雨紅色預警」，是大陸時隔約十一年後再次發布暴雨紅色預警，也是大陸自二○一○年啟用預警發布機制以來的第二個暴雨紅色預警。北京市防汛指揮部提醒市民，非必要不外出。專家示警，北京等華北六省市近日將面臨暴雨最大威脅。

北京市氣象台表示，此次降雨將持續影響四天，預計從七月廿九日夜間至八月一日，北京有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨，降雨過程中陣風可達七級左右。

大陸水利部和氣象局昨晚聯合發布紅色山洪災害預警，預計昨晚八時至今晚八時，北京西南部、河北中部、山西東部等地部分地區發生山洪災害可能性大（橙色預警），局地發生山洪災害可能性很大（紅色預警）。其他地區也可能因局地短期強降水引發山洪災害。

北京故宮、天安門廣場、頤和園、長城、恭王府等景區宣布關閉兩日。北京首都機場昨航班計畫架次一一一九航班，預計進出港旅客十六點二六萬人次，目前已知約四十航班取消。

颱風杜蘇芮離開福建後，環流持續影響大陸多地。河北石家莊、邢台、邯鄲，河南新鄉、安陽、鶴壁等地局部地區昨降下特大暴雨（二五○至三八九毫米），其中河北邢台局部地區累計雨量達四七九點六毫米，山西晉城局部地區降雨達四三八點四毫米。山東局地出現大風、冰雹。

預計今日北京、天津、河北、河南北部、山東西部及山西中東部等地仍有強降雨。

據官方通報，此次強降雨過程極端性強，致災風險高。預計累計降雨量一百毫米以上降雨面積將達廿二萬平方公里，影響人口一點三億人。

北京防汛辦昨稍早發布洪水橙色預警，預估昨起至八月一日，北運河流域可能出現橙色預警級別洪水，城區河道、永定河流域、大清河流域可能出現黃色預警級別洪水。

北京市文化和旅遊局要求全市鄉村民宿暫停營業，及時勸返入住遊客或將遊客轉移到安全避險場所；暫停旅行社旅遊活動，暫停各類演出活動，暫停文化藝術類校外補教機構實體活動。

二○一二年七月廿一日，北京降下特大暴雨，當時引發土石流與嚴重淹水，造成七十九人死亡，上萬間房屋倒塌，約一六○萬人受災。專家示警，這次降雨強度恐超越二○一二年的特大暴雨事件。

此外，大陸氣象局昨預報，颱風卡努強度逐漸增強，最大強度可達強颱風級，七月卅一日夜間至八月一日早晨進入大陸東海海域，預計於八月二日在浙江沿海登陸。