快訊

台大心理系名譽教授黃光國辭世享壽78歲 愛徒悲痛證實

港澳團遊南沙 深化3地交流

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「同心暢遊 就在南沙」2023港澳人士遊南沙系列活動首發團啟動儀式29日在廣州南沙舉行，港澳文體旅專業團近百人齊聚南沙，就文旅體融合發展及南沙文旅在港澳地區如何進一步提升影響力展開交流。

中新社報導，活動期間，港澳文體旅專業團的代表還將在南沙開展為期兩天的實地走訪，近距離瞭解南沙的傳統文化、品嘗地方美食、體驗科技創新發展的成果。

地處大灣區地理幾何中心的南沙，山城田江海交相輝映。近年來，南沙堅持高質量發展，文化旅遊體育產業規模不斷擴大，基礎設施不斷完善，文體活動豐富多彩。廣州市南沙文化會執行會長霍啟剛表示，粵港澳青年交流中，平台和橋梁充當好媒介的角色，促進不同界別合作，提升三地交流深度、頻次極為重要。

霍啟剛表示，南沙文化會將繼續利用豐富的港澳青年資源，發揮在教育、文化、體育、科技等多領域的優勢，服務灣區發展，讓世界更加瞭解中國。

霍啟剛透露，今年9月，他還將組織港澳學生同遊南沙，通過互動體驗、現場學習、觀摩交流等形式瞭解多樣南沙。

青年 體育 美食

延伸閱讀

大灣區住宅成交量 先升後回

香港文學館籌建 明年4月灣仔開幕

大灣區港口群通關 開通53航線

李家超：香港可將中華文化搬上國際舞台

相關新聞

陸護江河生態 華中推海綿城市建設

「中部崛起海綿城市建設論壇長沙倡議」29日在湖南長沙發布，呼籲大陸中部地區城市全域推進海綿城市建設，協同推進長江大保護、...

中歐班列累計破萬 同比增長27%

根據大陸國家鐵路集團有限公司（大陸國鐵集團）消息，7月29日10時18分，隨著中歐班列（義烏—馬德里）從義烏西站開出，今...

北京各大美術館 暑假推重磅展覽

暑期到來，京城各大美術館適時推出年度重磅展覽，國際名家作品紛至沓來，觀眾參觀熱情高漲。

陸居民醫保籌資標準 增至1020人民幣

大陸國家醫保局、財政部、國家稅務總局日前發布《關於做好2023年城鄉居民基本醫療保障工作的通知》，明確2023年居民醫保...

海外台青 體驗北京美麗鄉村

「第一次吃到這麼軟的玉米，也是第一次見到盆栽的蘋果樹。」農戶中的雞鴨、大棚裡的果樹、民宿前的風鈴…村中見聞讓來自美國的台...

深化醫改 陸擬建125醫療中心

截至目前，大陸已確定五批125個大陸國家區域醫療中心建設項目，覆蓋所有醫療資源薄弱省分。同時，大陸全國組建1.5萬個各種...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦