港澳團遊南沙 深化3地交流

「同心暢遊 就在南沙」2023港澳人士遊南沙系列活動首發團啟動儀式29日在廣州南沙舉行，港澳文體旅專業團近百人齊聚南沙，就文旅體融合發展及南沙文旅在港澳地區如何進一步提升影響力展開交流。

中新社報導，活動期間，港澳文體旅專業團的代表還將在南沙開展為期兩天的實地走訪，近距離瞭解南沙的傳統文化、品嘗地方美食、體驗科技創新發展的成果。

地處大灣區地理幾何中心的南沙，山城田江海交相輝映。近年來，南沙堅持高質量發展，文化旅遊體育產業規模不斷擴大，基礎設施不斷完善，文體活動豐富多彩。廣州市南沙文化會執行會長霍啟剛表示，粵港澳青年交流中，平台和橋梁充當好媒介的角色，促進不同界別合作，提升三地交流深度、頻次極為重要。

霍啟剛表示，南沙文化會將繼續利用豐富的港澳青年資源，發揮在教育、文化、體育、科技等多領域的優勢，服務灣區發展，讓世界更加瞭解中國。

霍啟剛透露，今年9月，他還將組織港澳學生同遊南沙，通過互動體驗、現場學習、觀摩交流等形式瞭解多樣南沙。