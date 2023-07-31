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台大心理系名譽教授黃光國辭世享壽78歲 愛徒悲痛證實

擁3餐飲店 68歲台商堅持台灣味

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「在大陸從事餐飲業十餘年，我深感愈來愈多的台灣美食被大家所熟知和喜愛，台灣餐飲在大陸有廣闊的發展前景和潛在市場。」張堂禎笑言，68歲的自己已是半退休心態，選擇繼續留在大陸，除了推廣台灣美食文化外，希望能享受慢下來的生活。

中新社報導，2000年，張堂禎從台灣來到大陸發展，在廣東投資開辦化妝品工廠，後在因緣際會下轉而從事餐飲業。 　　

「在大陸工作生活了一段時間後，逐漸對這裡有了更深的認識，決定從事餐飲業也是經過了市場調研和深思熟慮。」張堂禎說，從事餐飲業的這些年，能直觀感受到大陸民眾飲食文化的變化，口味從相對單一到逐漸多元，越來越多的非本地傳統美食逐漸受到歡迎和認可。

目前，張堂禎在杭州和寶雞參與投資開了三家定位不同的台灣餐飲店。杭州的店主要經營飲品，寶雞的兩家店一家主營台灣味道的私房菜，另一家則主要賣台灣小吃。「三家店目前生意都很不錯，也說明大家對台灣味道的認可。」張堂禎說。

張堂禎位於寶雞市的店，主要經營三杯雞、蚵仔煎等台灣小吃，正宗的台灣味道吸引了不少顧客。店裡除了張堂禎外，還有三位從事餐飲業多年的台灣師傅。　　

「除了師傅是台灣人外，我們的一些調料也來自台灣，確保顧客吃到正宗的台灣味道。」張堂禎說，近年來，台灣美食逐漸被大家所熟知，不少顧客雖然沒去過台灣，但他們總能說出幾樣台灣小吃的名字，希望通過正宗的味道讓大家對台灣美食有更進一步的瞭解。 　　

張堂禎說「台灣還有很多美食值得被推廣，今後我也有計畫在別的城市開店。」張堂禎表示，雖然已是半退休的心態，但他仍割捨不下自己的美食事業，希望把台灣美食帶到大陸更多地方。

美食 餐飲業 味道

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