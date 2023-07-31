深化醫改 陸擬建125醫療中心

截至目前，大陸已確定五批125個大陸國家區域醫療中心建設項目，覆蓋所有醫療資源薄弱省分。同時，大陸全國組建1.5萬個各種形式的醫聯體，遠程醫療覆蓋所有地級市。

新華社報導，根據29日在2023全國深化醫改經驗推廣會暨中國衛生發展會議消息。推動「大病重病在本省就能解決，一般的病在市縣解決，頭疼腦熱在鄉鎮、村裡解決」，是深化醫改的一項重要目標。近年來，大陸國家衞生健康委會同有關部門不斷完善醫療衛生服務體系，增加優質醫療資源，分層分級提高醫療衛生服務能力。

統計數據顯示，2022年，大陸全國87.71%的縣級醫院達到醫療服務能力基本標準。截至2022年底，大陸全國累計達到服務能力標準的鄉鎮衞生院和社區衛生服務中心超過3萬家。

大陸國家衛生健康委副主任李斌表示，要促進醫保、醫療、醫藥協同發展和治理，深化以公益性為導向的公立醫院改革，推進公立醫院高質量發展，促進優質醫療資源擴容和區域均衡布局，發展壯大醫療衞生隊伍，創新醫防協同、醫防融合機制，堅持中西醫並重，進一步完善醫療衛生服務體系，為群眾提供優質高效的醫療衛生服務。

不久前，經過大陸國務院同意，大陸國家衞生健康委等六個部門聯合印發《深化醫藥衛生體制改革2023年下半年重點工作任務》，對持續深化醫改作出進一步安排。