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台大心理系名譽教授黃光國辭世享壽78歲 愛徒悲痛證實

海外台青 體驗北京美麗鄉村

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「第一次吃到這麼軟的玉米，也是第一次見到盆栽的蘋果樹。」農戶中的雞鴨、大棚裡的果樹、民宿前的風鈴…村中見聞讓來自美國的台灣青年康和仁感到新奇。

中新社報導，28日，來自海外的二十餘位台灣青年，通過參加大陸全國台聯第二十屆台胞青年千人夏令營北京分營（海外營）活動，走進北京市延慶區的柳溝村、裡炮村、石峽村等地，體驗當地民俗特色，感受美麗鄉村的新發展。 　　

「旱船，就是在陸地上划船嗎？」來自巴西的葉斯丹對眼前的柳溝村旱船博物館感到疑惑。經工作人員介紹，他才逐漸瞭解「延慶旱船」這項國家級非遺項目。「很有趣！要不停搖晃，讓船動起來！」體驗了一把旱船之後，葉斯丹意猶未盡，興奮地向同伴傳授動作要領。    

來自巴西的施婷萱把所見美景悉數拍下，並在社交平台上分享給遠在巴西的親友。「巴西鄉村和這裡不太一樣，北京的鄉村很精緻。」

隨著參觀的深入，台灣青年們對鄉村建設有了更深入的理解。「以前是幾塊錢一斤的蘋果，現在變成幾百甚至幾千塊的蘋果樹盆景，這讓農民的收入更多元，也會有更多人願意成為農民。」

來自泰國的林奕綺特意在石峽村的石光咖啡館點了一杯咖啡。日光傾瀉，古樸的牆面和木質的桌椅令人安逸。她對這間完美融入周圍環境的咖啡館感到驚訝。 　

林奕綺認為，這些村莊雖然進行了現代化改造，但並未失去本來的風貌，現代化的同時也有鄉土味。

咖啡館 青年 巴西

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