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北京各大美術館 暑假推重磅展覽

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
科學藝術展「星河角落：步天歌」，在北京時代美術館開幕。圖／本報北京傳真
科學藝術展「星河角落：步天歌」，在北京時代美術館開幕。圖／本報北京傳真

暑期到來，京城各大美術館適時推出年度重磅展覽，國際名家作品紛至沓來，觀眾參觀熱情高漲。

「想不到工作日也有這麼多人來看展！」在位於798藝術區內的UCCA尤倫斯當代藝術中心，一位前來參觀「馬蒂斯的馬蒂斯」展覽的觀眾感慨道。作為現代主義藝術名家亨利．馬蒂斯在中國的首次大型個展，展覽開幕首日，上午九點半已經有觀眾在場館外排隊等候開門。開館後還有觀眾小跑入場。據798藝術區統計，從6月1日至7月21日，798藝術區共接待遊客170餘萬人次，較暑期前日均客流量明顯增長。

今夏，有眾多國際藝術大師的中國大陸首展，選擇在北京落地。除了「馬蒂斯的馬蒂斯」，還有「克萊因藍」的創造者、法國著名藝術家伊夫．克萊因在中國大陸的首次大型個人回顧展。葡萄牙國寶級視覺藝術家瓊娜．瓦斯康絲勒在中國大陸的首次大型個展等。此外也有人們耳熟能詳的藝術家作品集體亮相，如遇見博物館．北京798館「莫內、梵高與現代主義大師—義大利國家現當代美術館真跡展」，展出了包括莫內《粉色睡蓮》在內的36位世界級藝術大師的47件真跡作品，讓觀眾盡覽100年來的西方藝術發展之路。

觀眾對國際藝術大師的中國大陸首展熱情高漲的同時，中國傳統書畫精品大展的人氣也不遑多讓。北京民生現代美術館近日開展的「文明的傳承：以啟山林—百年巨匠藝術大展」一口氣展出40餘位藝術大家的近200件重要代表作品，涵蓋齊白石、張大千、徐悲鴻、傅抱石、吳昌碩等藝術大師。展覽還通過創新展陳體現科技與藝術的融合，提供觀看大師作品的當代視角。

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