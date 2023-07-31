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中歐班列累計破萬 同比增長27%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據大陸國家鐵路集團有限公司（大陸國鐵集團）消息，7月29日10時18分，隨著中歐班列（義烏—馬德里）從義烏西站開出，今年以來中歐班列累計開行達10000列，較去年提前22天破萬列，累計發送貨物108.3萬標箱，同比增長27%，呈現量質齊升的良好態勢。

中新社報導，大陸國鐵集團貨運部負責人介紹，疫情平穩轉段後，大陸外貿保持穩中向好態勢，跨境貨物運輸需求旺盛。

中歐班列具有全天候、大運量、綠色低碳、暢通安全等比較優勢，受到沿線各國客戶青睞。 　

據介紹，大陸境內目前已舖畫時速120公里的中歐班列運行線86條，鐵路部門優化中歐班列運輸組織，對中歐班列優先承運、優先裝車、優先掛運，確保安全穩定高效運行。與此同時，鐵路部門擴大全程時刻表中歐班列開行規模，西安至德國杜伊斯堡雙向線路由每周1列加密為2列，運行時效穩定在12天。新增成都至波蘭羅茲雙向線路、德國杜伊斯堡至西安回程線路全程時刻表中歐班列，運行時間均壓縮5天以上，受到市場廣泛歡迎。 　　

在提升服務品質方面，上述負責人提到，鐵路部門適應客戶多樣化運輸需求，發展中歐班列冷鏈運輸，可快捷裝運荔枝、龍眼、香蕉、火龍果等經濟作物。

今年以來，中歐班列運輸的新能源整車及配件、高端機械設備、智能手機等高附加值、高科技產品佔比明顯增加，玩具、棉紗、茶葉等定制班列也大量開行。 　

目前，中歐班列運輸服務網絡基本覆蓋亞歐大陸全境，有效擴大了大陸與沿線各國經貿往來，深化了國際產能合作，加速了要素資源跨國流動，輻射帶動效應日益凸顯。

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