陸護江河生態 華中推海綿城市建設

「中部崛起海綿城市建設論壇長沙倡議」29日在湖南長沙發布，呼籲大陸中部地區城市全域推進海綿城市建設，協同推進長江大保護、黃河流域生態保護和高質量發展。

中新社報導，當天，在長沙舉行的「海綿城市拾年：中部崛起海綿城市建設論壇」發布上述倡議，來自中部六省的20個國家海綿城市試點示範城市的政府主管部門、大學、科研機構、企業代表參會。

海綿城市是指，城市在適應環境變化和應對雨水帶來的自然災害等方面具有良好的彈性，下雨時吸水、蓄水、滲水、淨水，需要時將蓄存的水釋放並加以利用。

據瞭解，自大陸開展海綿城市建設十年來，中部地區先後有20個城市進入國家海綿城市試點示範行列，30多個市（區）成為省級海綿城市試點城市。

這些城市海綿城市建設的內涵和外延不斷豐富和發展，有效地改善了當地人居環境。

例如，湖北省武漢市結合豐水型平原城市特點，統籌重點流域與重點區域海綿城市建設，制定重點建設分區海綿城市系統建設方案，形成貫穿規畫、設計、圖審、施工、驗收、運維全流程的標準體系，構建了突出全域的海綿城市規畫體系。

大陸老工業城市湖南省株洲市則將城市更新與海綿城市建設協同推進，依託製造業優勢，發布海綿產業發展規畫，推廣優質海綿企業，發掘大學的科研力量，打造海綿產業，解決了清水塘等老工業片區的治理難題。

與會者普遍認為，從試點到示範，再到系統化全域推進，政產學研協同共建，中部地區海綿城市建設持續向好發展，但仍面臨體制機制改革、政策法制保障、科技與人才支撐、投融資模式創新等方面的挑戰。

上述倡議呼籲，中部地區城市以系統性思維處理長江、黃河上下游、左右岸、城市與鄉村的開發問題，盡量降低人類活動對自然環境的影響；加強科技支撐與人才培養，積極探索水資產、碳匯資產的市場化途徑，發展海綿城市生態產業，打破地域壁壘，服務當地，輻射區域經濟發展。