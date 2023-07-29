杜蘇芮北上 陸氣象台示警：4原因恐釀京津冀極端強降雨

杜蘇芮颱風於今天29日上午已減弱為熱帶低壓，大陸中央氣象台上午10時解除了對杜蘇芮颱風的藍色預警，但杜蘇芮殘餘環流持續北上，預計29日到8月1日在華北、黃淮等地將有持續性的降雨過程，尤其是京津冀部分地區的降雨量可能會更強，對此中央氣象台已發布暴雨橙色預警、強對流天氣黃色預警。

據大陸中央氣象台通報，29日至8月2日，受颱風北上環流影響，福建、浙江、江西東北部、安徽、江蘇北部、河南東部和北部、山東、河北、山西東部、北京、天津、遼寧、內蒙古中東部偏南地區自南向北先後將出現大到暴雨天氣，其中，河南北部、山東西北部、山西東部、河北、北京、天津等地的部分地區有大暴雨，河北中南部、北京南部等地局地有特大暴雨。

大陸中央氣象台表示，在4因素疊加影響下，杜蘇芮恐為華北地區帶來極端暴雨。其中原因包含副熱帶高壓引導北上、熱帶高壓阻擋環流停滯華北、急流輸水，以及地形抬升。

大陸中央氣象台指出，杜蘇芮登陸大陸時，位於其東側的副熱帶高壓呈現出一種接近「方形」的形態，於是在副高西側南風氣流的引導下，杜蘇芮殘餘環流一路北上，繼續播灑降水。再加上東側的副熱帶高壓與西部的另一個高壓脊互相連通，形成一個「高壓壩」，橫亙在杜蘇芮殘餘環流的北方。登陸後元氣大傷的杜蘇芮，已無力衝破前方高壓阻攔，只得在華北地區放慢腳步。

大陸中央氣象台續指，與此同時，在杜蘇芮殘餘環流及其東北側副熱帶高壓之間形成一條急流，可以將水氣源源不斷地從海上輸送到華北地區，為持續的降水提供充足的原材料。但急流遇到太行山、燕山等地形時被迫抬升，這有利於水氣凝結成雨，為強降水助一臂之力。

大陸中央氣象台示警，在大氣環流形勢和地形等因素的共同作用下，杜蘇芮殘餘環流得以深入大陸北方數日，在華北地區繼續製造極端暴雨。

根據暴雨橙色預警，29日14時至30日14時，河北中南部、北京南部、河南北部等地部分地區有大暴雨，河北中部沿山一帶等地局地有250至300毫米特大暴雨；遼寧東部、黑龍江中東部、江西東北部、福建西北部和東南部沿海、廣東中部、廣西東部、雲南西部等地部分地區有大雨或暴雨。上述部分地區伴有短時強降水，最大小時降雨量30～60毫米，局地可超過80毫米，局地有雷暴大風等強對流天氣。