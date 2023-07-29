杜蘇芮颱風威力強 福建登陸釀72.5萬人受災 災損近8億

大陸中央氣象台指出，29日上午6點，目前已減弱為「熱帶風暴級」的杜蘇芮颱風中心位於江西省九江市，預計以每小時30公里左右的速度向北偏西方向移動，即將移入安徽南部，強度將繼續減弱。不過，就在杜蘇芮昨日上午從福建晉江沿海登陸後，截至昨日17時已造成福建9個設區市共72.5萬人受災，估計直接經濟損失人民幣1.77億元（約合新台幣7.8億元）。

綜合陸媒報導，杜蘇芮颱風中心在28日上午9時55分，從福建晉江沿海登陸中國大陸，登陸時中心附近最大風力15級，不僅在沿海掀起巨浪，福建多地也隨即出現道路積水、人車受困，還有停電、街道上的樹木被強風吹倒等災情。

更有報導稱「杜蘇芮強得離譜，路徑妖得要命」。福建各地28日出現暴雨到大暴雨，局部特大暴雨情形，多地日雨量更破當地1961年以來歷史紀錄。

據統計，28日06時至29日06時累計雨量，共有71個縣、市、區的498個鄉鎮超過100毫米，其中140個鄉鎮超過250毫米，23個鄉鎮超過400毫米，涵江區、荔城區和城廂區的9個鄉鎮超過500毫米，以涵江區白沙鎮647.8毫米為最大。

莆田、福州、仙游日雨量均破當地1961年以來歷史紀錄，其中莆田涵江區新縣雨量站24小時降雨量達756毫米，刷新福建省24小時最大降雨紀錄。

據福建省防汛辦28日晚間8點通報，截至當日17時，杜蘇芮造成福建共72.5萬人受災，緊急避險轉移31.06萬人，緊急轉移安置12.44萬人。另有121萬戶因颱風停電。

陸媒指出，「杜蘇芮」是少見的繞過台灣、直接登陸福建的「一手颱風」。它維持大陸颱風等級「超強颱風」強度超過70小時，成為登陸福建史上第二強的颱風，也因此對福建帶來嚴重災情。

福建省氣象台29日7時將「颱風預警」降為四級，繼續發布「暴雨預警一級」。此外，福建省防指維持防暴雨一級應急響應和防颱三級應急響應。

針對杜蘇芮後續動態，降雨方面，大陸中央氣象台指出，29日08時至30日08時，河北大部、北京、天津、山東中西部、河南中北部、遼寧東部以及黑龍江中南部、安徽北部和西南部、江西東北部、浙江南部、福建東部等地部分地區有大到暴雨，其中，河北南部、河南北部、山西東南部等地部分地區有大暴雨，河北南部等地250至260毫米特大暴雨情形，仍需注意致災風險。