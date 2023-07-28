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杜蘇芮登陸福建晉江沿海 上海颳起大風

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
上海中心氣象台指出，28日下午起風力會進一步加大。記者林宸誼／攝影
上海中心氣象台指出，28日下午起風力會進一步加大。記者林宸誼／攝影

今年第5號颱風「杜蘇芮」於28日上午9時55分，攜帶狂風暴雨以強颱風級別登陸福建晉江沿海，成為今年來登陸大陸的最強颱風。受颱風外圍環流影響，上海上午颳起大風，上班族加快腳步過馬路。

上海中心氣象台發布，受杜蘇芮周邊環流影響，上海28日早晨風力有所增大，以陰到多雲為主，有時有陣雨或雷雨出沒，預計28日傍晚到29日局部地區雨量可達大雨。28日早間全市氣溫氣溫起步在28度附近，預計白天最高氣溫在31度。

上海中心氣象台指出，28日下午起風力會進一步加大，陸地上東南風5級陣風6到7級，沿江沿海地區6級陣風7到8級。出行注意安全。

受周邊影響，預計27日傍晚到28日夜裡本市有時有陣雨或雷雨，陣性降水特徵明顯；大風最強影響時段在28日早晨到29日白天。

上海機場集團微信公眾號發布，受颱風杜蘇芮影響，28日上海前往廈門、福州、廣州、深圳、海口、三亞等方向的航班可能取消或延誤。目前，東航、南航、吉祥航空、春秋航空等已取消部分航班。

上海機場提醒旅客關注天氣情況，及時向所乘航空公司或機場瞭解查詢航班最新動態，合理安排出行。

上海市防汛辦27日晚間7時發布，要求高度重視此次颱風帶來的大風、降雨防禦工作，克服麻痺思想和僥倖心理，立足最不利情況，防止颱風倒槽可能帶來的影響，做好各項應對準備，全力確保城市運行安全和人民生命財產安全。

上海市公安交警部門已啟動保障預案，滿員滿崗執勤，對全市603處下立交點位（涵洞）進行即時監測和預警，加強街面巡控、隱患排查、交通疏導和應急處置，最大限度確保城市道路交通安全。

杜蘇芮登陸福建晉江沿海，上海28日颳起大風，上班族加快腳步過馬路。記者林宸誼／攝影
杜蘇芮登陸福建晉江沿海，上海28日颳起大風，上班族加快腳步過馬路。記者林宸誼／攝影

上海 颱風 機場

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