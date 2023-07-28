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陸氣象台：杜蘇芮颱風10點福建沿海登陸 防17級陣風

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
杜蘇芮颱風未來48小時路徑預報圖。（取自大陸中央氣象台）
杜蘇芮颱風未來48小時路徑預報圖。（取自大陸中央氣象台）

大陸中央氣象台預報，「超強颱風級」杜蘇芮颱風中心今天上午7時距離福建晉江南偏東方向大約105公里的台灣海峽海面，以每小時25至30公里的速度向北偏西方向移動，預計上午10時許在福建廈門到惠安一帶沿海登陸，中心附近最大風力有16級。目前大陸交通運輸部已將颱風防禦響應等級調整為I級響應，並持續發布颱風紅色預警。

大陸中央氣象台對杜蘇芮颱風發出大風預告，大陸中南部沿海地區，包含福建、浙江、江西東部、江蘇、上海、廣東東部將有5至7級風、陣風8至9級，其中南海東北部偏東海域、台灣海峽、福建南部風力可達8至12級、陣風13至15級，杜蘇芮颱風中心經過的附近海域風力可達13至16級，陣風17級以上。

降雨方面，江蘇南部、安徽南部、浙江、福建、江西東部等地將有大到暴雨，其中，浙江北部和東部、福建東部等地部分地區將有時雨量250至280毫米大暴雨、特大暴雨情形。

杜蘇芮颱風預計28日上午10時許從大陸福建一帶沿海登陸。據「廈門網」報導，杜蘇芮颱風今天8時距離廈門約80公里，將以每小時20至25公里的速度向北偏西方向移動，將於今天10時前後在晉江到石獅沿海登陸。廈門市氣象台已於8時22分發布「暴雨紅色預警」，預計未來3小時將有大暴雨。

受颱風影響，福建廈門、漳州、泉州境內全部高速公路（涉及116個收費站）臨時關閉，其中16個路段採取主線分流管制措施；龍巖地區25個收費站（涉及7條高速）臨時關閉，另有浙江境內7個路段限行（涉及6條高速、26收費站）臨時管製或關閉；廣東境內13路段（涉及12高速、1條國道、43個收費站）臨時關閉。

央視新聞報導，截至今日上午8時，大陸尚未有因颱風影響引發的公路水毀情況，未發生大範圍車輛擁堵情況。

杜蘇芮颱風未來24小時大風預報圖。（取自大陸中央氣象台）
杜蘇芮颱風未來24小時大風預報圖。（取自大陸中央氣象台）
杜蘇芮颱風未來24小時降水預報圖。（取自大陸中央氣象台）
杜蘇芮颱風未來24小時降水預報圖。（取自大陸中央氣象台）

杜蘇芮颱風 福建 暴雨

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