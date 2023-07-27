不可以色色！雲南「猛男餐廳」嘴對嘴餵食遭重罰

雲南西雙版納一家模仿泰國猛男秀的餐廳，因有猛男以嘴對嘴餵食女性消費者，26日當地文化和旅遊廳責令停止演出，沒收違法所得並重罰人民幣10.66萬元（約新台幣49萬元）。

據上海澎湃新聞此前報導，今年4月至7月，雲南西雙版納一家餐廳雇傭多名男性演員在餐廳內採取嘴對嘴餵食消費者，向消費者表演舔桿動作等具挑逗性的表演，現場還有未成年人觀看。

對此，雲南省文化和旅遊廳官方微信公眾號26日發布通報稱，經查，當地一家泰國菜餐廳內舉辦的營業性演出活動內容「存在危害社會公德和民族優秀文化傳統」的情形，其行為已違反《營業性演出管理條例》第25條第（五）項之規定，違法事實清楚，證據確實充分。

西雙版納州文化和旅遊局因此對該餐廳給予責令停止演出、沒收違法所得人民幣1萬664元，並處違法所得十倍的罰款10萬6,640元，吊銷《營業性演出許可證》的行政處罰。