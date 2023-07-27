暑期景區預約難 陸嚴打黃牛囤票

為提升暑期旅遊景區開放管理水平，中國大陸文化和旅遊部25日發布《文化和旅遊部辦公廳關於進一步提升暑期旅遊景區開放管理水平的通知》（通知）。其中強調，要加大對黃牛、第三方平台違規囤票、倒票等行為的打擊力度。

中新社報導，進入暑期和旅遊旺季，一些熱門旅遊景區出現預約難等問題，影響了遊客體驗，景區服務與民眾對旅遊景區高質量發展的期待還存在差距。

為此，通知指出，要推動旅遊景區及時應對市場需求變化，優化預約措施，實施科學管理，不搞一刀切，實現原則性和靈活性相統一，最大限度滿足廣大遊客參觀遊覽需求。

通知提到，要指導旅遊景區結合暑期旅遊特點，因地制宜強化彈性供給，有效滿足遊客需求。要提前做好應對，引導旅遊景區提前開園，延長開放時間，符合條件的旅遊景區要增加夜間遊覽項目，豐富遊覽內容，提升景區容量。

通知要求，加強訊息發布，及時公布旅遊景區遊客接待訊息，引導遊客提前規劃行程，錯峰出行。加強區域統籌，整合區域旅遊產品，增設旅遊線路，實現區域遊客分流，緩解熱門旅遊景區的接待壓力。

在規範市場秩序方面，通知強調，各地文化和旅遊行政部門要聯合公安、市場監管、網信等部門，加大對黃牛、第三方平台違規囤票、倒票等行為的打擊力度，同時完善旅遊景區門票分銷系統，有效防止黃牛擠占票源。加強旅遊市場秩序監管，嚴查欺客宰客等行為，維護景區遊覽秩序，淨化旅遊消費環境。