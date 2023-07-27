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金飛燕兩岸微電影微視頻賽 徵件

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

由湖北省海峽兩岸交流促進會主辦、湖北經濟學院承辦的兩岸知名微電影交流品牌—金飛燕海峽兩岸微電影微視頻大賽，已邁入第九屆，本屆金飛燕海峽兩岸微電影微視頻大賽正式啟動作品徵集。

金飛燕品牌創立以來，兩岸已募集超過5,000部作品、累積參賽者超過7,000位。兩岸優秀學子透過此平台進行交流，激發許多現下趨勢關於數位影音，乃至行銷宣傳的諸多創意。本屆大賽透過大賽組委會核定以「煙火·跨越」為主題，意指「煙火」充滿活力的生活氣息，「跨越」蘊含著創造未來的勇氣與智慧，希望通過這兩個維度，展現兩岸青年的攜手合作與奮鬥圖景。

兩岸高校（大學）師生徵集2022年10月至2023年9月期間原創、且未經任何方式公開發表的微電影，微視頻。微視頻作品時長為30秒以內，短視頻作品為1-5分鐘。微電影作品時長為5-20分鐘，格式為AVI、MPG、MP4。相關報名資訊詳https://tinyurl.com/36m9vp5c，作品徵集截止為2023年9月15日。

組委會將邀請兩岸專家學者共同組成評審委員會，從徵集的作品中，評選30部入圍作品，再從30部入圍作品中評出「金飛燕獎」作品1部、「銀飛燕獎」作品2部、「銅飛燕獎」作品3部，分別給予人民幣20000元、10000元、5000元獎勵。另設置最佳網路人氣獎、最佳男主角、最佳女主角、最佳導演獎、最佳攝影獎、最佳音效獎、最具創新獎（微視頻）等7個單項獎，分別給予2000元獎勵，頒獎典禮擬於2023年11月在武漢舉行。

微電影 品牌

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