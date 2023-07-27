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港猴痘確診升 衛生當局預警

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港近日猴痘確診個案顯著上升，有源頭不明個案，衛生部門警告可能出現爆發，急增猴痘疫苗接種中心於廿七日開始運作。

香港衞生署衞生防護中心說，香港至今錄得十六宗猴痘個案，患者全部是男性，年齡由廿五至五十九歲，其中八宗在七月錄得，都涉及男男性接觸者，曾於潛伏期內進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為，其中四人沒有外遊紀錄，初步調查顯示屬源頭不明的本地感染個案。

香港衛生防護中心認為，這反映猴痘病毒可能正在香港本地高風險群組中傳播，不排除可能出現爆發情況。

香港衛生防護中心將在其中心大樓內增設指定猴痘疫苗接種中心，廿七日開始運作提供接種服務，高風險目標群組人士自廿六日起，已可透過電郵或專線電話預約。

香港衛生防護中心說，十六名猴痘患者中，十一人未有接種猴痘疫苗，另兩人亦未有完成接種兩劑疫苗，強烈呼籲高風險人士盡快接種疫苗。呼籲高風險目標群組人士，包括曾進行高風險性行為，如男男性接觸者、擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史的人士，盡快接種疫苗。

香港政府去年十月五日展開猴痘疫苗接種計畫，屬高風險目標群組的香港居民可自願接種疫苗。截至今年六月卅日，已接種超過一萬劑次疫苗。

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