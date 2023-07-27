防汛關鍵期 同期災損少7成

大陸應急管理部副部長王道席25日表示，大陸已進入「七下八上」防汛關鍵期，目前大陸防汛抗旱形勢總體平穩。

新華社報導，王道席在當日的國新辦記者會上表示，具體而言，大陸全國降水總體偏少，今年以來大陸平均降水量323毫米，較常年同期偏少一成多，但空間分布差異較大。主要江河未發生編號洪水，今年以來大陸共有282條中小河流發生超警戒水位以上洪水，較常年同期偏少。

此外，洪澇乾旱災害總體偏輕，與近5年同期均值相比，今年以來洪澇受災人數下降4.9%，直接經濟損失下降76%；乾旱災害受災人數下降50.2%，農作物受災面積下降44.4%。多地發生山洪和地質災害，部分工程出現險情。

面對汛情旱情災情，各方面全力以赴開展防汛救災工作。王道席介紹，大陸國家防總先後15次啟動調整防汛防颱風應急響應、派出23個工作組和專家組加強指導；入汛以來，水利部門調度運用大中型水庫1999座次、攔蓄洪水286億立方米，氣象部門發布各類氣象災害預警訊息17萬條等。

王道席表示，下一階段，大陸防汛形勢依然嚴峻複雜，各有關部門將持續強化各項措施，全力做好今年的防汛抗旱各項工作。