台港澳交流團 品嘗沙縣小吃

「我今天是來帶貨的！回去後要跟學生們介紹沙縣小吃。」25日在俞邦村品嘗沙縣小吃時，台北市教育工作者江文隆笑著說道。

中新社報導，由中國民主促進會中央委員會和葉聖陶研究會聯合主辦的2023海峽兩岸暨港澳地區基礎教育交流活動，正在福建三明舉行。

當天，包括江文隆在內的20餘名台港澳教育界人士走進沙縣區夏茂鎮俞邦村，瞭解沙縣小吃產業發展和鄉村振興工作開展情況。

被譽為沙縣小吃第一村的俞邦村，地處福建省中部，人口達千餘人。早在20世紀90年代，為求生計，俞邦村村民率先走出山門，外出經營小吃，自此推動沙縣美食走向各地。在夏茂鎮鎮長朱晨燕介紹下，交流團詳細瞭解沙縣小吃的發展歷程和產業經營現狀，並在小吃街中體驗手磨米漿、捶打肉餡等製作工序，品嘗春卷、甜燒麥、扁肉、金包銀等各式美食小吃。

「這個味道和台灣的小吃差不多。」吃了一口炸扁肉，江文隆說，扁肉的做法、味道與台灣的扁食很像。在台灣教授大陸商業發展課程的他還說，儘管台灣沒有沙縣小吃，但學生們曾在社交媒體上瞭解過相關內容，他回去以後可以向他們介紹沙縣小吃。

交流團來到沙縣小吃培訓中心，瞭解小吃產業鏈經營模式及現代化轉型舉措。該地將龍頭企業的行業品牌資源、產業引領資源與食品科技企業的產業研發優勢、團隊專業優勢充分融合，為沙縣小吃的轉型升級提供產品、經營、管理、整店輸出培訓等服務。

澳門培正中學校長高錦輝表示，從中感受到近年來農村工作取得的顯著進展。在他看來，俞邦村和沙縣小吃的發展具有借鑒意義，其他地方也可以結合自身特色優勢，發展適合當地的產業以振興鄉村。