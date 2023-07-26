清新脫俗！「仙氣女司機」照片瘋傳 網友「眼冒愛心」：戀愛了

有「仙氣女司機」之稱的劉家穎早前宣布卸下司機工作，引來一眾粉絲哀號，但現在又有「新希望」了！香港網路瘋傳１張照片，指公車有新一任「仙氣女司機」登場，網友看後都「眼冒愛心」，直呼「戀愛了」、「女神」、「仙氣！清新脫俗」。

有網友25日在連登討論區以「竟然有年輕正妹駕駛公車！」為題，上傳照片分享，照片見到公車上綁起頭髮的女司機戴上白色口罩，皮膚顯白，樣貌相當年輕，正聚精會神地看著乘客上車付款。

照片隨即在網路上瘋傳，網友看後大讚女司機「有仙氣」，追問她負責哪一條路線，希望能碰碰運氣，「戀愛了」、「女神」。

亦有網友認為要等女司機脫下口罩，才知是否真的「仙氣」，「脫口罩再講」，惟其他網友仍然大讚，「算漂亮，可能脫口罩未必年輕，但至少清新脫俗」、「其實戴口罩算漂亮，以公車司機來說算不錯」。

公車上綁起頭髮的女司機戴上白色口罩，皮膚顯白，樣貌相當年輕。圖／擷自連登討論區

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文章授權轉載自《香港01》