清新脫俗！「仙氣女司機」照片瘋傳 網友「眼冒愛心」：戀愛了
有「仙氣女司機」之稱的劉家穎早前宣布卸下司機工作，引來一眾粉絲哀號，但現在又有「新希望」了！香港網路瘋傳１張照片，指公車有新一任「仙氣女司機」登場，網友看後都「眼冒愛心」，直呼「戀愛了」、「女神」、「仙氣！清新脫俗」。
有網友25日在連登討論區以「竟然有年輕正妹駕駛公車！」為題，上傳照片分享，照片見到公車上綁起頭髮的女司機戴上白色口罩，皮膚顯白，樣貌相當年輕，正聚精會神地看著乘客上車付款。
照片隨即在網路上瘋傳，網友看後大讚女司機「有仙氣」，追問她負責哪一條路線，希望能碰碰運氣，「戀愛了」、「女神」。
亦有網友認為要等女司機脫下口罩，才知是否真的「仙氣」，「脫口罩再講」，惟其他網友仍然大讚，「算漂亮，可能脫口罩未必年輕，但至少清新脫俗」、「其實戴口罩算漂亮，以公車司機來說算不錯」。
延伸閱讀：
九巴好車長！乘客發文表揚40X車長 大雨下3行為顯盡責駕駛態度
後生仔搭巴士用長者八達通 被司機發現即咁做 港男公審反掀爭議
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言