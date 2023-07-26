快訊

弟在台積電工作已買竹北新房 他年薪百萬仍租屋嘆「選錯組」

誰是天選之人？研究：有「這基因」無症狀感染增加近9倍

三星全新摺疊機Flip5、平板、手錶划算嗎？新舊款1圖比拚 它貴3000、這台根本佛心價

清新脫俗！「仙氣女司機」照片瘋傳 網友「眼冒愛心」：戀愛了

香港01／ 撰文：布萊恩
有「仙氣女司機」之稱的劉家穎早前宣布卸下司機工作，引來一眾粉絲哀號。情境示意圖。圖／Ingimage
有「仙氣女司機」之稱的劉家穎早前宣布卸下司機工作，引來一眾粉絲哀號。情境示意圖。圖／Ingimage

有「仙氣女司機」之稱的劉家穎早前宣布卸下司機工作，引來一眾粉絲哀號，但現在又有「新希望」了！香港網路瘋傳１張照片，指公車有新一任「仙氣女司機」登場，網友看後都「眼冒愛心」，直呼「戀愛了」、「女神」、「仙氣！清新脫俗」。

有網友25日在連登討論區以「竟然有年輕正妹駕駛公車！」為題，上傳照片分享，照片見到公車上綁起頭髮的女司機戴上白色口罩，皮膚顯白，樣貌相當年輕，正聚精會神地看著乘客上車付款。

照片隨即在網路上瘋傳，網友看後大讚女司機「有仙氣」，追問她負責哪一條路線，希望能碰碰運氣，「戀愛了」、「女神」。

亦有網友認為要等女司機脫下口罩，才知是否真的「仙氣」，「脫口罩再講」，惟其他網友仍然大讚，「算漂亮，可能脫口罩未必年輕，但至少清新脫俗」、「其實戴口罩算漂亮，以公車司機來說算不錯」。

公車上綁起頭髮的女司機戴上白色口罩，皮膚顯白，樣貌相當年輕。圖／擷自連登討論區
公車上綁起頭髮的女司機戴上白色口罩，皮膚顯白，樣貌相當年輕。圖／擷自連登討論區

延伸閱讀：

九巴好車長！乘客發文表揚40X車長　大雨下3行為顯盡責駕駛態度

後生仔搭巴士用長者八達通　被司機發現即咁做　港男公審反掀爭議

文章授權轉載自《香港01》

香港 公車

延伸閱讀

5歲兒蹦跳摸恐龍遭制止！醫生娘發動公審失敗關臉書 陳沂：她過去疑做八大、賣假貨

空靈女神訂婚了！「神秘系演員」瑟夏羅南不用社群全因「1件事」　男友踏青合照意外曝喜訊

男神女神全「變成芭比&肯尼」 粉絲直呼：想全套蒐藏

網友捕獲野生王祖賢獲珍貴合照　「不開美顏」直拍最真實近照

相關新聞

清新脫俗！「仙氣女司機」照片瘋傳 網友「眼冒愛心」：戀愛了

有「仙氣女司機」之稱的劉家穎早前宣布卸下司機工作，引來一眾粉絲哀號，但現在又有「新希望」了！香港網路瘋傳１張照片，指公車有新一任「仙氣女司機」登場，網友看後都「眼冒愛心」，直呼「戀愛了」、「女神」、「仙氣！清新脫俗」...

多好吃？北大「天才講師」吃飯模樣曝光 遭鄉民酸：女兒不嫁他

北大數學天才講師「韋神」韋東奕，曾因為手拿饅頭和農夫山泉礦泉水瓶受訪而暴紅，日前一張他獨自在食堂「埋頭苦吃」的照片，再次...

限電是否重演？陸發改委：必要時科學啟動有序用電

近年面對極端天氣，以及能耗雙控、大宗原物料價格上漲等因素，中國大陸「限電」頻發。對於今年用電情況，大陸國家發改委26日表...

記者緬北臥底120天 35億人次關注…詐團0贖金放人換刪影片

22歲男孩輕信高薪謊言，被賣到緬甸園區…，緬北電詐慘案不斷，河南都市頻道派出記者臥底調查120天，歷經百家庭採訪、14場...

大陸經濟差餐飲倒整片 4萬家餐廳二手用具堆倉庫

韓媒報導，受經濟衰退影響，大陸近1至2個月來餐廳停業數量暴增，導致二手廚具、桌椅等餐廳用具大量流入市場。如今，堆放在大陸...

調查指北京平均月薪逾8萬元 網友一面倒批造假：連零頭都不到

大陸一項調查指出，北京市平均招聘月薪達人民幣1萬8976元（約新台幣8萬2000元），居全國最高，但遭大批網友嘲諷，並指...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦