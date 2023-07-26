快訊

蘇芮海陸警戒區再擴大！新增高雄地區 東半部雨勢愈來愈明顯

古蹟開咖啡館 穿越古今與中外

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
開在北京西什庫天主教堂配樓的1901Cafe。圖／本報北京傳真
開在北京西什庫天主教堂配樓的1901Cafe。圖／本報北京傳真

建築裡的新消費正成為年輕人追逐的熱潮。千年古寺潭柘寺裡的梨樹院、西什庫天主教堂的配樓、明城牆遺址公園的鋪舍……，京城一處處頗具歷史底蘊的建築裡，開起了頗具「文藝范兒」的新潮咖啡館

先有潭柘寺，後有北京城。這座位於門頭溝一隅的千年古寺最近迎來眾多遊客。在天王殿旁的梨樹院中，咖啡香氣吸引不少年輕人循香而來。新開的加福咖啡館，成了景點裡的消費新亮點。

「來潭柘寺祈福時，才發現還有這樣精緻的店，當然要坐下來嘗嘗，感受古寺的清幽。」市民小黃帶著父母來潭柘寺遊玩，進門沒多久便被這一方古色古香的小院裡精緻的咖啡館所吸引。「潭柘寺裡很多建築都重修了，只有梨樹院幾乎沒動。」加福咖啡主理人大麥說，這樣古樸的風格，正是打動她在此開店的元素之一。

北京城裡，開在古建築裡的咖啡館和茶室不止一家。位於明城牆遺址公園的兩棟鋪舍，原是明清兩代城牆上守軍的執勤用房，於1988年參照史料在原址複建。今年春節過後，一家名為「蓮咖啡」的咖啡館開了起來。古老的城牆、中式的裝修、精緻的咖啡，讓這家小店成了社交平台上的打卡熱門。「在這裡能體會到北京城從古至今的文化變遷，仿佛瞬間穿越回幾百年前。」一名特意尋來的消費者頗感驚喜。

在西安門大街和西黃城根北街的交叉路口，一家名為1901Cafe的咖啡館開在西什庫天主教堂配樓。配樓延續了教堂哥特式的建築風格，裡面則是上下三層高挑的磚木結構建築，配以復古的掛牆電話、打字機、舊報紙，斑駁的牆面上樹影婆娑，恍如隔世。人們或是在座席間交談、辦公，或是捧著書本，享受愜意的午後時光。

隨著咖啡文化逐年在京城盛行，一家又一家獨立咖啡館興起。開在古建築裡的咖啡館另闢蹊徑，以厚重的歷史底蘊吸引著年輕消費者。

咖啡館 建築 北京

延伸閱讀

淡水古蹟博物館18歲館慶 「18古怪事」系列活動登場

店員均齡68歲 芥菜種會「夢想50+coffee」花蓮飄香

彰化九重葛秘境 淪為車床族野戰地?

喝咖啡恐搭上命？貴州景區坐200公尺高懸崖喝咖啡 1杯1700

相關新聞

古蹟開咖啡館 穿越古今與中外

古建築裡的新消費正成為年輕人追逐的熱潮。千年古寺潭柘寺裡的梨樹院、西什庫天主教堂的配樓、明城牆遺址公園的鋪舍……，京城一...

台港澳學者 走訪福建遺址

由中國民主促進會中央委員會和葉聖陶研究會聯合主辦的2023海峽兩岸暨港澳地區基礎教育交流活動24日在福建省三明市舉行。2...

兩岸動漫配音大賽 開始徵稿

第一屆海峽兩岸動漫配音大賽24日以線上形式在兩岸同步啟動。大賽由中國電視藝術家協會指導，廈門市翔安區人民政府、廈門外圖集...

中華花神 穿出漢服新時尚

第六屆海峽漢服文化節暨2023漢服時尚周22日晚在福建省福州市開幕。本次文化節包括兩岸青年漢服漢禮典儀官研學營等活動。

「最有名小三」 張大奕官宣結婚 網友翻舊事諷「喜得接盤俠」

長相甜美的第一代網紅張大奕，曾捲入淘寶天貓事業群總裁蔣凡的婚姻，遭正宮點名開罵出軌，當時鬧得沸沸揚揚，24日晚突然在微博...

男攜愛犬遭餐廳勸離竟辱罵「你沒牠命貴」 老闆父氣到心臟病發

大陸內蒙古一處餐廳近日發生爭執，起因為一對夫婦帶狗狗進入店內用餐，被餐廳人員勸說後，丈夫卻暴氣，辱罵「你這一輩子沒牠（狗）命貴」。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦