古蹟開咖啡館 穿越古今與中外

古建築裡的新消費正成為年輕人追逐的熱潮。千年古寺潭柘寺裡的梨樹院、西什庫天主教堂的配樓、明城牆遺址公園的鋪舍……，京城一處處頗具歷史底蘊的建築裡，開起了頗具「文藝范兒」的新潮咖啡館。

先有潭柘寺，後有北京城。這座位於門頭溝一隅的千年古寺最近迎來眾多遊客。在天王殿旁的梨樹院中，咖啡香氣吸引不少年輕人循香而來。新開的加福咖啡館，成了景點裡的消費新亮點。

「來潭柘寺祈福時，才發現還有這樣精緻的店，當然要坐下來嘗嘗，感受古寺的清幽。」市民小黃帶著父母來潭柘寺遊玩，進門沒多久便被這一方古色古香的小院裡精緻的咖啡館所吸引。「潭柘寺裡很多建築都重修了，只有梨樹院幾乎沒動。」加福咖啡主理人大麥說，這樣古樸的風格，正是打動她在此開店的元素之一。

北京城裡，開在古建築裡的咖啡館和茶室不止一家。位於明城牆遺址公園的兩棟鋪舍，原是明清兩代城牆上守軍的執勤用房，於1988年參照史料在原址複建。今年春節過後，一家名為「蓮咖啡」的咖啡館開了起來。古老的城牆、中式的裝修、精緻的咖啡，讓這家小店成了社交平台上的打卡熱門。「在這裡能體會到北京城從古至今的文化變遷，仿佛瞬間穿越回幾百年前。」一名特意尋來的消費者頗感驚喜。

在西安門大街和西黃城根北街的交叉路口，一家名為1901Cafe的咖啡館開在西什庫天主教堂配樓。配樓延續了教堂哥特式的建築風格，裡面則是上下三層高挑的磚木結構建築，配以復古的掛牆電話、打字機、舊報紙，斑駁的牆面上樹影婆娑，恍如隔世。人們或是在座席間交談、辦公，或是捧著書本，享受愜意的午後時光。

隨著咖啡文化逐年在京城盛行，一家又一家獨立咖啡館興起。開在古建築裡的咖啡館另闢蹊徑，以厚重的歷史底蘊吸引著年輕消費者。