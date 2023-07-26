兩岸動漫配音大賽 開始徵稿

第一屆海峽兩岸動漫配音大賽24日以線上形式在兩岸同步啟動。大賽由中國電視藝術家協會指導，廈門市翔安區人民政府、廈門外圖集團主辦，以「聲動潮漫 音你精彩」為主題，面向海峽兩岸配音愛好者徵集動漫二次配音創作。

中新社報導，國務院台辦發言人、新聞局副局長朱鳳蓮向大賽發來視頻賀辭。她表示，大賽為兩岸的動漫配音愛好者搭建起一個創造力展示的平台，一個互學互鑒的平台，是兩岸青年交流的創新性嘗試。

大賽採用「線上徵集+線下頒獎」形式舉辦，配音語言以普通話、閩南語為主，邀請知名配音演員狄菲菲、季冠霖、王明軍、陳浩、陳美貞、黃婉彬擔任評委，評選出一二三等獎、奶龍專項獎和最佳創意獎、最具潛力獎等共160個獎項。北京冠聲、上海領聲、成都聲娛、青島哆啦聲工坊、北京聲之翼等5家專業配音機構還將為大賽優秀選手開放合作簽約機會。

大賽分初賽和決賽兩個環節，8月底至9月12日為初賽徵集階段，9月至10月為初賽作品評選及入圍選手決賽階段，10月將在廈門翔安區舉辦頒獎儀式，讓兩岸青年通過大賽相遇翔安。

大賽特邀騰訊動漫、嗶哩嗶哩、愛奇藝、優酷、新漫畫、第七印象等平台或文化傳媒公司為大賽提供20多部知名動漫IP作為配音素材，其中包含歷史、傳統文化、武俠等元素，為參賽選手提供更好的發揮空間，讓青年感受文化魅力。

大賽還將在2023年台北漫畫博覽會上舉辦中華優秀動漫展播、台灣配音展演等活動，通過線上線下聯動，讓更多兩岸青年通過大賽交流合作。即日起，兩岸配音愛好者通過大賽網站（www.hxdmpy.com）即可報名參賽。