台港澳學者 走訪福建遺址

由中國民主促進會中央委員會和葉聖陶研究會聯合主辦的2023海峽兩岸暨港澳地區基礎教育交流活動24日在福建省三明市舉行。20餘名來自台港澳的教育界人士當天走進萬壽岩國家考古遺址公園參訪，瞭解文物保護開發利用工作，並在三明一中陳景潤初中部座談交流。

中新社報導，「北有周口店，南有萬壽岩」。座落於三明市三元區岩前鎮岩前村的萬壽岩遺址，因出土千餘件遠古時期的石製品及發現早期人工石鋪地面等重要遺跡聞名於世，是迄今為止中國華南地區發現最早的舊石器時代洞穴類型遺址。這裡出土的銳棱砸擊石片，製作工藝和類型與台灣長濱八仙洞遺址出土的石片相似，但年代更為久遠，萬壽岩遺址也被稱為「海峽兩岸的遠古家園」。

交流團一行人驅車來到萬壽岩遺址博物館，在工作人員講解下，詳細瞭解萬壽岩遺址保護、研究及開發利用等發展歷程。館內陳列的大量石製品、動物牙齒化石等各式文物，吸引團員們駐足拍照。交流團還進入船帆洞，近距離感受遠古先民的生存環境和生活風貌。

台灣新北市退休校長張榮輝曾多次往返兩岸參與基礎教育交流活動。他說，萬壽岩遺址將古人生活過的足跡很好地保存下來，讓他感受到當地對文物的重視和對遠古先民的緬懷。

早在20多年前，文物保護和礦產開採的矛盾十分突出，當地為此付出了不懈的努力。台北市教育工作者江文隆表示，對於歷史文化的保護，儘管可能短時間內看不到成效，但當經過教育普及，它的深遠影響就會逐漸顯現出來。