快訊

蘇芮海陸警戒區再擴大！新增高雄地區 東半部雨勢愈來愈明顯

台港澳學者 走訪福建遺址

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

由中國民主促進會中央委員會和葉聖陶研究會聯合主辦的2023海峽兩岸暨港澳地區基礎教育交流活動24日在福建省三明市舉行。20餘名來自台港澳的教育界人士當天走進萬壽岩國家考古遺址公園參訪，瞭解文物保護開發利用工作，並在三明一中陳景潤初中部座談交流。

中新社報導，「北有周口店，南有萬壽岩」。座落於三明市三元區岩前鎮岩前村的萬壽岩遺址，因出土千餘件遠古時期的石製品及發現早期人工石鋪地面等重要遺跡聞名於世，是迄今為止中國華南地區發現最早的舊石器時代洞穴類型遺址。這裡出土的銳棱砸擊石片，製作工藝和類型與台灣長濱八仙洞遺址出土的石片相似，但年代更為久遠，萬壽岩遺址也被稱為「海峽兩岸的遠古家園」。

交流團一行人驅車來到萬壽岩遺址博物館，在工作人員講解下，詳細瞭解萬壽岩遺址保護、研究及開發利用等發展歷程。館內陳列的大量石製品、動物牙齒化石等各式文物，吸引團員們駐足拍照。交流團還進入船帆洞，近距離感受遠古先民的生存環境和生活風貌。

台灣新北市退休校長張榮輝曾多次往返兩岸參與基礎教育交流活動。他說，萬壽岩遺址將古人生活過的足跡很好地保存下來，讓他感受到當地對文物的重視和對遠古先民的緬懷。 　　

早在20多年前，文物保護和礦產開採的矛盾十分突出，當地為此付出了不懈的努力。台北市教育工作者江文隆表示，對於歷史文化的保護，儘管可能短時間內看不到成效，但當經過教育普及，它的深遠影響就會逐漸顯現出來。

遺址 文物

延伸閱讀

在陸求學 閩台營找到同源記憶

花蓮崇德遺址新發現！出土文物可能與十三行文化有血緣關係

50年來首次 周口店遺址新發現北京人頂骨 當今世上僅存

大溪礦業遺址另類三不管 桃園文化局：權限內調查文資

相關新聞

古蹟開咖啡館 穿越古今與中外

古建築裡的新消費正成為年輕人追逐的熱潮。千年古寺潭柘寺裡的梨樹院、西什庫天主教堂的配樓、明城牆遺址公園的鋪舍……，京城一...

台港澳學者 走訪福建遺址

由中國民主促進會中央委員會和葉聖陶研究會聯合主辦的2023海峽兩岸暨港澳地區基礎教育交流活動24日在福建省三明市舉行。2...

兩岸動漫配音大賽 開始徵稿

第一屆海峽兩岸動漫配音大賽24日以線上形式在兩岸同步啟動。大賽由中國電視藝術家協會指導，廈門市翔安區人民政府、廈門外圖集...

中華花神 穿出漢服新時尚

第六屆海峽漢服文化節暨2023漢服時尚周22日晚在福建省福州市開幕。本次文化節包括兩岸青年漢服漢禮典儀官研學營等活動。

「最有名小三」 張大奕官宣結婚 網友翻舊事諷「喜得接盤俠」

長相甜美的第一代網紅張大奕，曾捲入淘寶天貓事業群總裁蔣凡的婚姻，遭正宮點名開罵出軌，當時鬧得沸沸揚揚，24日晚突然在微博...

男攜愛犬遭餐廳勸離竟辱罵「你沒牠命貴」 老闆父氣到心臟病發

大陸內蒙古一處餐廳近日發生爭執，起因為一對夫婦帶狗狗進入店內用餐，被餐廳人員勸說後，丈夫卻暴氣，辱罵「你這一輩子沒牠（狗）命貴」。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦