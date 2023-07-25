黑龍江校園體育館 屋頂坍塌11死

中國大陸黑龍江省齊齊哈爾市第卅四中學體育館廿三日發生屋頂坍塌事故，共造成十一人罹難。

據央視報導，現場初步調查，事故疑因與體育館相鄰的教學綜合樓在施工過程中，施工單位違規將珍珠岩堆置在體育館屋頂。受近日降雨影響，珍珠岩浸水增重，導致屋頂荷載增大引發坍塌。該校教學綜合樓施工單位責任人已被公安機關控制。

關注中國大陸議題的推特帳號「李老師不是你老師」發布影片和消息，昨天上午有學生家長前往醫院認屍卻遭公安阻擋，情緒瀕臨失控。

綜合陸港媒體報導，事發時，該校女子排球隊正在體育館內訓練。當時館內共有十九人，其中四人自行脫險，十五人被困。最終確認十一人死亡。

根據推特影片，有罹難者家屬在醫院表達不滿，指坍塌事故發生後，孩子陸續被送往各醫院，有些人一開始就沒有生命跡象，但是長達四到六個小時的時間裡，沒有人跟家屬溝通、安撫。

這名家屬指控，沒人溝通，警察來是執勤的，防止有人鬧事；學校、教育局等政府人員，沒有人問家屬有什麼訴求。

連向來維護官方立場不遺餘力的環球時報前總編輯胡錫進都說，不少地方在通報事故時，喜歡強調第一時間官員赴現場指揮、救援工作如何努力等，希望淡化人員損失數字，公眾已經形成這樣的強烈印象，今後哪個地方的事故通報再這樣做，只會適得其反。