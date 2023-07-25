長白山遊客 今年已破百萬人次

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

吉林省長白山管委會表示，今年截至7月20日，長白山景區遊客接待量已突破百萬大關，達100.77萬人次，比2019年突破百萬人次提前7天。

新華社報導，炎炎夏日，中國許多城市氣溫超過攝氏30度，而長白山依舊涼爽舒適、景色宜人。一大早，長白山北景區集散中心就排滿長隊，眾多遊客等待入區。停車場內自駕遊的車輛早早停滿，景區工作人員有條不紊地引導遊客入區，落實限流措施。

「真是太美了！長白山一直是我心心念念的打卡地，清新的空氣，壯美的景觀，不虛此行。」來自南京的遊客李梓萌說。景區內天池、瀑布、綠淵潭、地下森林等景點如神匠作畫，讓遊客連連讚嘆。

為推動「旅遊+」多業態深度融合，長白山今年推出了戶外騎行、徒步穿越、山野露營、特色旅拍等項目，並不斷提升旅遊服務質量，增強品牌影響力。據統計，上半年長白山主景區接待遊客數量同比增長11倍，恢復至2019年同期的111%。

據了解，隨著長白山客流量不斷增長，長白山機場暑運加班青島、煙台、濟南、深圳等7條航線，長白山高鐵站增加長春、牡丹江、瀋陽、大連等多個直達列車車次，滿足遊客出行需求。

長白山是中華十大名山之一，位於吉林省東南部，享有「自然博物館」和「生物基因庫」之稱，是松花江、鴨綠江、圖們江三江之源，也是首批中國國家級5A級旅遊景區。

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