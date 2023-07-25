在陸求學 閩台營找到同源記憶

第20屆台胞青年千人夏令營福建航海文化分營16日至22日舉辦。此次活動吸引了65名來自兩岸近40所高校大學生及在閩台青參加，先後赴福建福州、莆田、泉州、廈門等地，沉浸式品味兩岸同根同源的航海文化。

新華社報導，「開營那天剛好是我來大陸三周年。」對於台青鄭雅羚來說，此次夏令營有種特別的意義。三年前，她離開台灣來到大陸求學，將自己置於一個陌生卻又更加遼闊的舞台。來到福建，她體會到尤為親切的文化氛圍。

「我認為文化可以跨越時空、跨越地域。」鄭雅羚說，在福建的航海文化之旅既可以探索獨特的美景和風情，也讓她加深對閩台文化同源的認識。兩岸青年學子都應該發揚共同的寶貴文化遺產，並將其融入兩岸文化與經貿交流中。

在莆田湄洲島，伴隨著媽祖祖廟裡「三獻禮」儀式的鐘聲、鼓聲，兩岸營員一起雙手合十、注視著媽祖像，行祭拜禮。台灣青年說，這是一種非常熟悉的氛圍和感覺，每一次打鼓、每一次敲鐘，就好像回到家一樣。

活動期間，兩岸營員還登上台灣海峽首艘大型巡航救助船「海巡06」輪，觀摩海空聯合搜救演練。據介紹，20多年來，福建省海上搜救中心與台灣海上搜救部門一道開展聯合搜救行動100多起，成功救助1000多名海上遇險人員。

「通過此次夏令營，我認識了很多美好的人，看到很多美好的事物，相信兩岸青年都從中收穫了珍貴的友誼。」台青周秉宏說，「總之一句話，閩台情深，兩岸一家親。」

自2004年起，台胞青年千人夏令營活動迄今已成功舉辦20屆，累計有2萬餘名台灣青年參與其中，成為兩岸青年交流的品牌之一。