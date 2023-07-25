山東泰安／寧陽四八宴 最高禮遇宴席

寧陽四八宴是寧陽縣用來招待貴客的最高禮遇宴席。「四八」宴席歷史悠久，形式高雅，席面豐盛，接待有禮，上菜有序，與魯菜發展一脈相承，具有濃厚的歷史文化底蘊。

「四八」宴席的種類，比較一致的看法是分為「粉四八」、「參四八」兩種。「四八」中先上的大件稱為「頭菜」，頭菜中若是用洋粉（瓊脂）做的，就稱為「粉四八」，有的稱為「白頭席」；若是用海參做的，就稱為「參四八」，有的稱為「黑頭席」。

寧陽四八宴，具濃厚的歷史文化底蘊。圖／本報山東泰安傳真

「五味調和百味香」，吃「四八」宴席，關鍵是吃口味，因此調味很關鍵。一方面，煮、蒸肉類熟食所留下的湯，千萬不能倒了，以適當佐料配製後是上等調料。這種湯營養豐富，清澈見底，味鮮而醇，既可做湯菜，又可作提鮮的調味料。大碗熱菜用籠蒸，是「四八」席的一大特色。

「四八」宴席講究上菜程式，一般為八道程式，也講究禮儀，對座次排列十分重視。一般情況下，主人沒有指明座次前，客人不宜貿然入坐。宴席非常注重筷子禮儀，如果將筷子橫擱在碟子上，那是表示酒醉飯飽，不再進食了。如今，寧陽「四八」宴席及酒禮，已列入山東省省級非物質文化遺產代表。