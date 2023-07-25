山東泰安／泰山皮影 一個人的絕活技藝

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
泰山皮影，被譽為泰山文化的「活化石」。圖／本報山東泰安傳真
泰山皮影，被譽為泰山文化的「活化石」。圖／本報山東泰安傳真

泰山皮影歷史悠久，明代古籍《檮杌閑評》中就有關於泰山皮影的記載，距今已經有600多年的歷史。2011年被聯合國教科文組織列入「人類非物質文化遺產代表作名錄」，被譽為泰山文化的「活化石」。

泰山皮影掌握著中國皮影界最高表演技藝「十不閑」。所謂「十不閑」，即表演時需要一個人「腦裡想著詞兒、嘴裡唱著曲兒、手裡舞著人兒、腳下踩著錘兒」， 相當於五官、四肢、頭腦一刻都不能閑著，表演藝人必須精通十八般武藝。

天仙照鑒玉符圖／本報山東泰安傳真
天仙照鑒玉符圖／本報山東泰安傳真

每年有無數遊客到泰山旅遊，帶動泰安其他地方旅遊風氣，文創產品應運而生，天仙照鑒玉符是其一。

「庇佑眾生靈應九州」，千百年來人們對泰山碧霞元君尊崇倍至，成為百姓心目中慈祥和藹的「泰山老奶奶」。天仙照鑒玉符由泰山鎮山之寶－碧霞元君法器寶璽轉變而來，把泰山文化和泰山玉的美好象徵完美融合在一起，是一件集民俗文化、封禪文化、平安文化於一體的文創產品。

天仙照鑒玉符為圓環形樣式，其外圓代表天，內方代表地，兩個面一面代表神，一面代表人，整體寓意天地神人和諧一體。民間自明清以來，就有用天仙照鑒印鈐於黃裱紙上，以求祛病鎮邪，保佑平安的鈐印祈福文化風俗。天仙照鑒讓這一方凝聚著泰山靈韻的元君仙印，福蔭萬眾，國泰民安。

文創 文組 遺產

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