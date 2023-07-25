山東泰安／載村壩北方都江堰 小岱峰臘山聽禪音

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
臘山 圖／本報山東泰安傳真
臘山 圖／本報山東泰安傳真

位於東平縣的載村壩，是中國古代水利工程的一大傑作，素有「北方都江堰」之稱。

載村壩始建於明朝永樂九年，距今有60 0 多年的歷史，是中國古代著名水利工程之一，現為世界文化遺產之一。大壩氣勢磅礡，雄偉壯觀，壩體設計巧妙，造型美觀，雖歷經數百年，任洪水千磨萬擊，巍然不動，有「運河之心」之稱和「天下第一壩」之譽。

白佛山圖／本報山東泰安傳真
白佛山圖／本報山東泰安傳真

白佛山位於東平縣城西北隅，主要由白佛山、佛山公園、聖水觀音雕塑廣場組成。白佛山上主要有中原隋代第一佛－釋迦牟尼佛造像，三教寺、大雄寶殿、碧霞元君祠，山之巔有玉皇閣、白雲洞、黑雲洞等景點。其中隋代開皇七年雕刻的釋迦牟尼佛造像，被譽為「齊魯隋代第一佛」。

載村壩，素有「北方都江堰」之稱。圖／本報山東泰安傳真
載村壩，素有「北方都江堰」之稱。圖／本報山東泰安傳真

有「小岱峰」之稱的臘山，座落於東平湖西岸，是國家級森林公園，有大小72座山峰，三清宮、老虎洞、玉皇殿、邱祖閣、碧霞元君祠、瞰湖亭等40餘處景點。

全真教掌教真人丘處機曾在臘山隱居，潛心悟道。臘山上的景點蘊涵著道家文化的懷秀忘機、學曠若虛、體仁含靜、返樸歸真的高清意韻。臘山上的道教音樂，被列為國家級非物質文化遺產。在這裡可以感林幽、聽禪音，寵辱皆忘，也可以沐湖風、聽湖韻，觀賞小洞庭的湖光山色。

載村壩，素有「北方都江堰」之稱。圖／本報山東泰安傳真
載村壩，素有「北方都江堰」之稱。圖／本報山東泰安傳真

世界文化遺產 釋迦 森林公園

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