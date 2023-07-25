山東泰安／泰山岱廟 天子封禪之地

東嶽泰山，是山東泰安市的旅遊閃亮名片；泰山南麓的岱廟，俗稱「東嶽廟」，始建於漢代，是中國歷代帝王舉行封禪大典和祭拜泰山神的地方。總面積9 . 6 萬平方公尺， 建築按照帝王的宮城形制營造， 城堞高築， 周辟八門， 四角有樓， 前殿後寢， 廊廡環繞。主體建築－天貺，採用中國古代建築最高規格建造，與北京故宮太和殿、山東曲阜大成殿並稱為中國三大宮殿式建築。

岱廟坊圖／本報山東泰安傳真

岱廟殿內主祀東嶽大帝－泰山神。殿壁東、西、北三面有創繪於宋代的大型壁畫－ 泰山神啟蹕回鑾圖。除山川殿閣外，共繪人物697人，生動形象的展現了泰山神出巡回宮的盛大場面，是中國現存道教壁畫的上乘之作。

岱廟銅亭圖／本報山東泰安傳真

岱廟內碑碣林立，古木參天。今存自秦漢以來的歷代碑碣石刻3 0 0 餘通，素有「岱廟碑林」之稱。有泰山現存最早的刻石－秦李斯小篆碑；有充分體現漢代隸書風格的「張遷碑」、「衡方碑」，以及宋至清歷代重修岱廟的御制碑等。廟內有古樹名木200餘株，其中以漢柏院中2100餘年的「漢柏」，唐槐院中1000多年的「唐槐」，為岱廟古樹名木之最。

岱廟天貺殿，採用中國古代建築最高規格建造。圖／本報山東泰安傳真

岱廟內典藏有文物一萬多件，藏品中的精華部分，是泰山所獨有的歷代帝王供奉泰山神靈的禮器，統稱為「泰山祭器」。這些祭器製作工藝精美，代表了當時物質生產與科學技術的最高水準，具有極高的藝術價值。1987年，做為泰山的文化遺產部分被列入世界文化與自然遺產清單。

天貺殿是岱廟的主體建築， 又名仁安殿、峻極殿，宋真宗大中祥符二年創建，歷代多有重修，內祀東嶽泰山之神。天貺殿採用的「九五」之制及重簷廡殿頂的形式，為中國古建築的最高營造形制。殿前露台，東西兩側碑亭內為清乾隆的御制碑。

岱廟鐵塔圖／本報山東泰安傳真

岱廟擁有泰山鎮山三寶：沈香獅子，溫涼玉圭，黃釉青花瓷葫蘆瓶。

溫涼玉圭，清乾隆皇帝御賜岱廟。《宋史》、《金史》均記載泰山神「執圭」，所以玉圭亦傳為泰山神所持鎮山之寶。此圭由上下兩截銜接而成，它上涼下溫，半暖半寒，故名溫涼玉圭。

此外，還有清乾隆鎏金掐絲琺瑯銅天神八寶，清乾隆琺瑯釉鏨胎銀五供，都是做工高超的藝術珍品。

清乾隆鎏金掐絲琺瑯銅天神八寶圖／本報山東泰安傳真

清乾隆琺瑯釉鏨胎銀五供圖／本報山東泰安傳真

泰山鎮山三寶之沉香獅子圖／本報山東泰安傳真

泰山鎮山三寶之溫涼玉圭圖／本報山東泰安傳真