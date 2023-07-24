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影／陸一中學體育館屋頂坍塌 已致9死2人仍受困
中國大陸黑龍江省齊齊哈爾市第三十四中學體育館23日下午傳出屋頂坍塌事故，造成多人受困。據新華社報導，截至24日3時，事故已造成9人不幸死亡，仍有2人受困。
23日14時56分，齊齊哈爾市消防救援支隊指揮中心獲報，該市第三十四中學體育館發生坍塌。支隊指揮中心立即調派39輛消防車、159名消防救援人員、4隻搜救犬趕赴現場處置，同時通知醫療、公安、應急、電力等應急聯動部門到場協同處置。
報導稱，事故發生時，館內共有19人，其中4人自行脫險，15人被困。截至24日3時，受困者中9人已死亡，4人無生命危險，仍有2人被困，救援工作還在進行中。
經現場初步調查，這起事故發生的原因，應與體育館毗鄰的教學綜合樓施工過程中，施工單位違規將珍珠岩堆置於體育館屋頂。受近日降雨影響，珍珠岩浸水增重，導致屋頂荷載增大引發坍塌。目前，該校教學綜合樓施工單位責任人已被公安機關控制。
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