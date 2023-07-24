走進古人書房 感受文人雅趣

「丹青不染傾城色，水墨卻含淡淡香。」《賡續文脈—中國文房藝術展》，近日在中國工藝美術館、中國非物質文化遺產館開幕。600餘件古代以及當代文房器物將帶領觀眾穿越古今，走進古代文人的書房，領略文房藝術之美。其中，超過八成的展品為首次展出。

步入展廳，首先映入眼簾的是耳熟能詳的文房四寶—筆、墨、紙、硯，以及服務於文房四寶的用具，例如筆架山、印床、書刀、硯屏等等。

古代文房器和現代文房器兩大展區內，600餘件文房器物從漢代一直延續至今，跨越2000多年的歷史。古代文房器展區又分為「文房之味」，「文房之趣」，「文房之境」三個部分。

走進古代文房器展區，文人與宮廷的書桌陳列分左右對稱排開。專家介紹，文房器可以體現使用者的地位與風格氣節，文人的陳列風格清新淡雅，簡樸但種類齊全，宮廷的陳列多用梨花木雕刻，筆架山為瑪瑙雕刻而成，盡顯奢華。

展區正中央，是本次展覽最耗費心力復原的一件展品—明代書房。收藏家馬未都介紹：「古人以對稱為美，我們可以看到，書房中的擺設也是對稱的。之所以選擇再現明代書房，是因為它的陳設很講究，洗練素簡、儒雅清雋。」

「文房之境」中，唐、宋、元、明、清五個朝代的古琴及其拓品悉數亮相。專家介紹，五代古琴同時展出，實屬難得。策展人介紹，此次展覽意在「器以載道」，藉以對文房器物的展示，向公眾傳播中國書房文化的核心思想。

本次展覽將持續一個月，期間還將舉辦多場學術講座和展演活動。在現代文房器展區，觀眾還可以通過國潮文創產品、文房四寶互動體驗、古法製筆演示等，零距離感受文房藝術之美。