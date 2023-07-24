景漂台灣陶藝師 用陶瓷串連兩岸

「景德鎮三寶村是我心中的世外桃源，如此古樸的地方卻有著巨大的能量，匯聚了來自全世界的陶瓷愛好者。」來自台灣新北市的谷源滔從事兩岸陶藝交流事業十多年，2017年，他來到千年瓷都江西景德鎮，成為一名景漂。

中新社報導，江西景德鎮有著2000餘年的冶陶史、1000餘年的官窯史、600餘年的御窯史，深厚的陶瓷文化吸引了三萬多名熱愛陶瓷的人常年「漂」在景德鎮。 谷源滔是一名陶藝師，此前常常往返於上海和台灣進行陶藝作品的創作和銷售。六年前，他在景德鎮三寶村租下了一棟小房子，把工作室落腳於此。「在台灣，在上海，都能進行陶藝創作，但景德鎮與其他地方不同，在這裡我從未感到過孤獨。」

谷源滔說，完備的手工製陶體系、便利的創作條件，構成景德鎮獨一無二的藝術氛圍，吸引著無數志同道合的陶瓷愛好者前來朝聖。 谷源滔工作室的一樓是創作場所，布滿了各種製陶工具，二樓是作品展示和生活區域。他的作品以陶為主，配泥、配釉、拉坯、燒製…一系列工藝步驟都由他親自完成。

他說，純手工製作的產品產量相對較小，但更能體現創作者本人的設計理念和風格。曾有人向他建議，在本地請人參與繪製圖案等步驟，但他考慮後還是放棄了。「台灣的陶器與大陸的陶器一樣，都根植於中華優秀傳統文化渾厚的土壤，經過多年演變，又有所區別。我還是希望用台灣味的作品，把陶瓷作為連接點，更好地帶動我們兩岸的交流。」

對陶瓷、對三寶村的熱愛，讓他完全融入了這裡。每次回到台灣，谷源滔不僅要帶回景德鎮的特產，還會把大陸的風土人情、名勝古蹟等介紹給更多的台灣民眾，用親身經歷講述大陸的高速發展。遇到陶瓷從業者，他都熱情推薦對方到景德鎮來參觀、交流。