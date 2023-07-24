景漂台灣陶藝師 用陶瓷串連兩岸

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「景德鎮三寶村是我心中的世外桃源，如此古樸的地方卻有著巨大的能量，匯聚了來自全世界的陶瓷愛好者。」來自台灣新北市的谷源滔從事兩岸陶藝交流事業十多年，2017年，他來到千年瓷都江西景德鎮，成為一名景漂。

中新社報導，江西景德鎮有著2000餘年的冶陶史、1000餘年的官窯史、600餘年的御窯史，深厚的陶瓷文化吸引了三萬多名熱愛陶瓷的人常年「漂」在景德鎮。 　谷源滔是一名陶藝師，此前常常往返於上海和台灣進行陶藝作品的創作和銷售。六年前，他在景德鎮三寶村租下了一棟小房子，把工作室落腳於此。「在台灣，在上海，都能進行陶藝創作，但景德鎮與其他地方不同，在這裡我從未感到過孤獨。」

谷源滔說，完備的手工製陶體系、便利的創作條件，構成景德鎮獨一無二的藝術氛圍，吸引著無數志同道合的陶瓷愛好者前來朝聖。 　谷源滔工作室的一樓是創作場所，布滿了各種製陶工具，二樓是作品展示和生活區域。他的作品以陶為主，配泥、配釉、拉坯、燒製…一系列工藝步驟都由他親自完成。

他說，純手工製作的產品產量相對較小，但更能體現創作者本人的設計理念和風格。曾有人向他建議，在本地請人參與繪製圖案等步驟，但他考慮後還是放棄了。「台灣的陶器與大陸的陶器一樣，都根植於中華優秀傳統文化渾厚的土壤，經過多年演變，又有所區別。我還是希望用台灣味的作品，把陶瓷作為連接點，更好地帶動我們兩岸的交流。」

對陶瓷、對三寶村的熱愛，讓他完全融入了這裡。每次回到台灣，谷源滔不僅要帶回景德鎮的特產，還會把大陸的風土人情、名勝古蹟等介紹給更多的台灣民眾，用親身經歷講述大陸的高速發展。遇到陶瓷從業者，他都熱情推薦對方到景德鎮來參觀、交流。

陶藝

延伸閱讀

宜蘭最三寶路段安裝科技執法掀熱議 在地人曝該裝原因

三寶女駕駛車倒退嚕以為遭撞 下車理論警來才知理虧

一支抵一個按摩師傅！最強仿人手按摩工具「3ZeBra - 陶的魔手」

國防部實測現役抗彈板 宣布國造新型陶瓷抗彈板將面世

相關新聞

陸多地暴雨 上海變「海上」

上海、北京和浙江杭州等地連日出現暴雨，上海因城區排水不及，被淹成了「海上」。北京城區雨勢也大，北京故宮再現「九龍吐水」。...

划遍四川 德陽龍舟公開賽8月舉行

「划遍四川」2023年德陽龍舟公開賽，將於8月9日至12日在四川省德陽市舉行。

走進古人書房 感受文人雅趣

「丹青不染傾城色，水墨卻含淡淡香。」《賡續文脈—中國文房藝術展》，近日在中國工藝美術館、中國非物質文化遺產館開幕。600...

景漂台灣陶藝師 用陶瓷串連兩岸

「景德鎮三寶村是我心中的世外桃源，如此古樸的地方卻有著巨大的能量，匯聚了來自全世界的陶瓷愛好者。」來自台灣新北市的谷源滔...

卡脖子又少一件 大陸核磁共振儀器國產化

大陸被「卡脖子」的技術又少一件。大陸自主研發的核磁共振儀器（MRI）日前成功量產，核磁共振儀器被譽為「尖端醫療設備皇冠上...

再賣資產還債 陸房產大亨王健林轉讓萬達投資49%股權

澎湃新聞23日報導，萬達集團創辦人暨董事長王健林將北京萬達投資49%的股權轉讓給了曾投資過《琅琊榜》、《羋月傳》等陸劇的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦