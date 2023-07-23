陸計劃2030年前登月 長征十號運載火箭正在研製中

近期中國載人航天工程辦公室於12日公布了中國大陸載人登月的初步方案，首次揭露計劃在2030年前實現登月開展科學探索。隨後於22日將探索建造月球科研試驗站，開展系統、連續的月球探測和相關技術的試驗及驗證。其中，這款被試驗的發動機，就是大陸正在研製的新一代載人運載火箭長征十號運載火箭的主發動機。而該火箭未來主要任務，是要負責把月球表面著陸器和登月飛船送入地月轉移軌道。

據央視新聞報導，長征十號主要負責將月球表面著陸器和登月飛船送入地月轉移軌道，其火箭高度約92公尺，起飛質量約2,187噸，起飛推力約2,678噸。

航天科技集團一院長征二號F運載火箭總設計師容易指出，目前各項研究、製造工作正在有序快速推進過程中，運載火箭的典型特徵也是使用了無毒汙染的液氧煤油的推進劑，芯級直徑5公尺，捆綁的是5公尺直徑的助推器。

另，據中國載人航天工程辦公室表示，為了滿足載人登陸月球的需求，「它（火箭）最大的要求就是運載能力要大，所以它未來的奔月軌道的運載能力是27噸，比長征五號還要提高3倍多，近地軌道的運載能力大概是70噸的這麼一個規模，也是比長征五號的3倍左右，大概是這麼一個量級」。

此前，中國載人航天工程辦公室先前曾於12日首次說明，現階段大陸載人登月的初步方案將採用兩枚運載火箭，分別將月面著陸器和載人飛船送至地月轉移軌道，飛船和著陸器在環月軌道交會對接。

而後太空人從飛船進入月面著陸器，月面著陸器將下降著陸於月面預定區域，太空人登上月球開展科學考察與樣品採集。在完成既定任務後，太空人將乘坐著陸器上升至環月軌道與飛船交會對接，並將樣品透過太空船返回地球。

據悉，為完成這項任務，大陸研究人員正在研製長征十號運載火箭、新一代載人飛船、月面著陸器、載人月球車等裝備。近日於22日，長征十號的主發動機又完成一次試驗，驗證火箭飛行任務對發動機的全部要求，並為發動機技術狀態固化、產品技術基線確立，以及可靠性提升提供了有力的支持。