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敦煌駱駝有多忙　業者：拉兩年能賺一間房

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
駱駝倒地休息。浙江新聞
駱駝倒地休息。浙江新聞

近期大陸甘肅敦煌的鳴沙山月牙泉景區，傳出疑有駱駝在高溫下超負荷工作，被遊客騎到「累癱倒地」，甚至致死，雖官方回應否認，但仍引起網友關注。據浙江新聞引述業內人士坦言，景區附近的月牙泉村農戶每年收入的一半以上源自駝運產業，在駱駝輪番上班的背後，經濟效益不容小覷，「拉上兩年駱駝，可以在敦煌本地買上一套房。」

據報導，在鳴沙山月牙泉景區的駱駝騎行項目中，四、五峰駱駝為一組，每峰駱駝之間用繩拴著，遊客騎上後有工作人員牽著走，整段路程約50分鐘左右，期間，駱駝要過幾座沙丘，大部分時間在爬坡和下坡。

一名來自北京的遊客張芹直言，她在遊玩時，也拍下了多張駱駝癱地後無法動彈的照片，例如有瘦小的駱駝四腿跪地把客人卸下後，打了幾個滾，身體癱地，不動了，很多人看到後發出嘆息聲。

張芹並指出，駱駝騎行項目在景區很受歡迎，成人騎行票價是人民幣100元（約新台幣433元），須排隊半小時才輪到，工作人員對她說，進入旅遊旺季，每組駱駝一天大約要接五、六趟遊客。

但在敦煌有20年從業經驗的導遊胡佳佳（化名）緩頰，對於近期大陸網友質疑，駱駝淪為牟利工具，其實並沒有那麼誇張。

據胡佳佳表示，一般駱駝會輪流休息，躺在地上休息的情況也是正常的，且每峰駱駝價值數萬，農戶也十分珍惜。她測算，景區附近的月牙泉村幾乎家家戶戶都養了四、五峰駱駝，整座村共馴養了超過2,000峰，平均每戶有兩個「駝號」，代表每家每天可以派2峰駱駝「員工」到景區「上班」。

報導引述業內人士稱，月牙泉村農戶每年收入的一半以上源自駝運產業，經濟下亦不容小覷，「拉上兩年駱駝，可以在敦煌本地買上一套房。」但胡佳佳也表示，敦煌對於養駱駝也有一定限制，並非當地居民都能養駱駝。

在此之前，據陸媒中華網報導，有大陸網友近日發布影片顯示，鳴沙山月牙泉景區一頭駱駝突然倒地哀嚎不止，一名工作人員彎腰安撫駱駝，緊握駱駝的嘴企圖讓牠停止哀嚎；隨後視頻轉向駱駝身後，還有非常長的駱駝隊伍，於是他們被迫停下。網友質疑駱駝遭到非人道待遇。

隨後，敦煌文旅局21日發布情況說明稱，影片中駱駝哀嚎並非勞累或受虐，是受鼻牽影響所致，目前該駱駝一切正常，且景區近年並沒有發生過駱駝累死事件。至於駱駝瘦癟、癱地，鳴沙山月牙泉景區回應稱，是因為駱駝處於褪毛期，並指有時間提供駱駝休息，日前停運半天是為整治環境。

但部分大陸網友仍抨擊，「駱駝又沒法說話」、「如果沒有硬拉，駱駝怎麼會哀嚎」，呼籲停止不當營利行為。也有遊客建議說，應縮短騎行體驗時間，和增設上駝梯子，這樣駱駝載、放遊客，無需四腿屈腿跪地。

網傳敦煌駱駝超負荷工作倒地，疑被遊客「騎死」，景區闢謠，指是「打滾止癢」。(取材自南方都市報)
網傳敦煌駱駝超負荷工作倒地，疑被遊客「騎死」，景區闢謠，指是「打滾止癢」。(取材自南方都市報)

駱駝

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