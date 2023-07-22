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上海發布暴雨預警 半夜前將出現短時強降水

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
受大雨影響，常熟市21日部分路段積水一度超過輪胎高度。蘇州市廣播電視總台
受大雨影響，常熟市21日部分路段積水一度超過輪胎高度。蘇州市廣播電視總台

面對突如其來的滂沱大雨，沒帶雨傘的上海民眾，有人在頭上蓋著衣服跟朋友共擠一把雨傘，有人則拿起包包充當擋雨工具，然後加快腳步過馬路。上海中心氣象台22日下午3時發發布暴雨藍色預警信號，表示受較強雷暴雲團影響，預計半夜以前本市將出現一小時35毫米以上的短時強降水，請注意防範強降雨可能引發的城市積澇，並做好低窪、易受淹地區排水防澇工作。

上海中心氣象台並發布大風藍色預警信號，指出受較強的雷暴雲團影響，預計今天半夜以前全市將出現7到9級的雷雨大風，請注意防範大風對高空作業、交通出行、設施農業等的不利影響。

上海新聞廣播報導，21日周五傍晚，受暴雨影響，上海浦東、楊浦、普陀等地區部分路段出現積水，積水高度快淹到膝蓋，車輛緩慢前進，造成下班高峰通行一度回堵。

住在上海青浦的台幹表示，渾身濕透的他，踩著快淹到膝蓋的積水沖上計程車，還好計程車司機沒有拒載，光是短短400公尺計程車就開了2小時，因為路上全是拋錨的車。

蘇州市廣播電視總台報導，21日常熟市部分路段積水一度超過輪胎高度，許多車輛拋錨在水哩，頓時成為大型停車場。

住在上海青浦的台幹表示，渾身濕透的他，踩著快淹到膝蓋的積水衝上計程車，還好計程車司機沒有拒載，光是短短400公尺計程車就開了2小時，因為路上全是拋錨的車輛。圖片／台幹提供
住在上海青浦的台幹表示，渾身濕透的他，踩著快淹到膝蓋的積水衝上計程車，還好計程車司機沒有拒載，光是短短400公尺計程車就開了2小時，因為路上全是拋錨的車輛。圖片／台幹提供
上海市區內部分路段出現積水。記者林宸誼／攝影
上海市區內部分路段出現積水。記者林宸誼／攝影
面對突如其來的滂沱大雨，沒帶雨傘的上海民眾，有人在頭上蓋著衣服跟朋友共擠一把雨傘，有人則拿起包包充當擋雨工具。記者林宸誼／攝影
面對突如其來的滂沱大雨，沒帶雨傘的上海民眾，有人在頭上蓋著衣服跟朋友共擠一把雨傘，有人則拿起包包充當擋雨工具。記者林宸誼／攝影

上海 計程車 暴雨

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