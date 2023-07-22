大陸為杭州亞運打造的「復興號」列車亮相 投入運營倒數中

中國大陸為杭州亞運打造的「復興號」亞運智能列車21日在長春下線，將在9月下旬至10月上旬杭州亞運會、亞帕運會期間，正式投入主辦城市杭州，與寧波、溫州、金華、紹興、湖州等5座協辦城市的鐵路運營服務。

綜合人民網、科技日報，中車長春公司21日為復興號舉辦下線儀式，列車為8輛編組4動4拖的動力分散型動車組，最高時速可達350公里，可搭載容量578人，具有綠色、智能、舒適等特點。

報導指，列車的「鷹隼」車頭可以大幅降低空氣阻力，預計節約能耗10%，配合輕量化車體和整體節能技術，單列車年均節電約180萬度。

列車內亞運元素隨處可見，亞運組委會宣傳部副部長王明華表示，列車內已經把更多跟亞運的宣傳，如「詩畫江南」的浙江元素結合起來，不僅能宣傳好亞運、也可以宣傳好整個城市、宣傳好浙江。

報導指，列車行徑間將穿越大陸東南沿海丘陵地區，會經過眾多橋樑與隧道，列車因此需要不斷減速、加速，克服速度變化帶來的顛簸感成為設計的重中之重。

中車長客國家軌道客車工程研究中心副主任尹振坤表示，經過反覆幾十次的模擬測試，列車平穩性有效提升，列車高速行駛的過程中，杯裡的水只會輕微晃動。他還指出，列車氣壓與溫度能夠自動調節，緩解穿越隧道時因氣壓變化而出現的耳鳴等不適感。