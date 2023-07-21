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8歲男童摔到腦幹出血離世 捐器官救8人 父母：他當了救人英雄

香港01／ 撰文：李納德
8歲男童凱凱摔到腦幹出血無力回天，捐器官救8人。（微博圖片）
8歲男童凱凱摔到腦幹出血無力回天，捐器官救8人。（微博圖片）

8歲男童遺愛人間。山東8歲男童日前不慎摔了一跤，見沒大礙就未有理會，至吃飯時突然滿臉通紅、全身冒汗，頭痛到「快炸開」，父母抱他到醫院時，發現腦幹出血，搶救後無力回天。父母傷心欲絕，但考慮到兒子還可以救助其他孩子，最終決定捐出其器官，又透露他喜愛看特攝英雄片，「他真的當了救人英雄」。日前山東省立醫院進行3個半小時的器官捐贈手術，取出他的心臟、肺、肝臟、雙腎和眼角膜，救到6名器官衰竭的兒童，更為兩名失明病人重拾光明。

內媒報道，7月6日，山東淄博市臨淄區8歲男童凱凱（化名）不慎摔了一跤，初時覺得無大礙，沒發現問題，至吃午飯時，他的臉突然滿臉通紅、全身冒汗、喘氣困難，告訴爸媽自己的頭「痛得快炸了」，父母即抱他去醫院。醫生發現他腦幹出血，隨即做手術，但經全力搶救後，凱凱的情況已無力回天。

父母考慮到器官捐贈，一開始很糾結，想到無論怎努力孩子都無法回來，如果能救到其他小孩，別的家長就不用承受這種痛苦，「讓他去救人」。凱凱轉到山東省立醫院，經評估後確認性命已無法挽回。12日，他的父母一起簽署了《人體器官捐贈親屬確認登記表》。

爸爸指，凱凱很懂事，知道爸媽工作忙，從不會令他們操心，讀書成績一直名列前茅，而且年紀小小已懂節儉，到商場都不願買太貴的東西。14日，爸媽在山東省立醫院重症加護病房內和凱凱告別，在床前泣不成聲，搓揉着孩子手腳，爸爸哭喊：「想着家，到時候快點回來，咱們又能見面了。」他摸摸兒子的腳，「他一出生時我先摸了他的腳」，醫護們對凱凱鞠躬致敬。

中午近12時，經歷3個半小時手術，凱凱完成器官捐贈，捐出心臟、肺、肝臟、雙腎和眼角膜。一共為8個家庭帶來希望，成功匹配並救助到6位器官衰竭兒童，並為兩名失明患者重見光明。

爸媽希望獲救的孩子可以體會美好生活，凱凱的性命能以另一種方式延續下去，「我們也謝謝他們」，媽媽提到兒子喜歡看內地特攝英雄片《鎧甲勇士》，常常說要當英雄，「他真的當了救人英雄，他比我們強」。

事件令網民動容，紛紛向凱凱道別，「小天使一路走好」、「真正的小英雄一路走好」、「願天堂沒有疾病痛苦」、「謝謝你把愛留在人間」，又祝願獲救的小孩可以過上好日子，「他的生命會在那6個孩子身上延續下去」、「 希望所有的小朋友都能健康平安的長大」。

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文章授權轉載自《香港01》

器官捐贈 父母 手術

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