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電動飛機要來了？寧德時代與商飛合資航空公司

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
寧德時代與商飛合資成立航空公司擬進軍電動飛機市場。圖為電動飛機想像圖。（取自界面新聞）
寧德時代與商飛合資成立航空公司擬進軍電動飛機市場。圖為電動飛機想像圖。（取自界面新聞）

大陸電動飛機要來了？寧德時代、中國商飛及上海交大企業公司共同投資人民幣6億元，成立商飛時代（上海）航空公司，外界認為，三方將合作搶攻電動飛機市場。

界面新聞報導，天眼查資料顯示，由寧德時代、中國商飛公司、上海交大企業公司共同持股成立的商飛時代航空公司在19日成立，但未公布三家公司各自持股比率，公司法定代表人為錢仲焱，註冊資本人民幣6億元，經營範圍包括民用航空器維修、民用航空器零部件設計和生產、民用航空器（發動機、螺旋槳）生產、電池銷售等。

中國商飛2008年成立於上海，主要生產民用飛機，目前已完成ARJ21新支線噴氣客機和C919大型客機生產交付。錢仲焱為中國商飛系統工程與項目管理部常務副部長、上海商用飛機系統工程科技創新中心常務副主任，曾任首架國產大型客機C919的副總設計師。

上海交大企業公司成立於2019年12月，是上海交通大學所屬企業體制改革後的校級資產經營公司。

此前，中國商飛已開始布局新能源飛機。2019年，該公司新能源驗證機「靈雀H」試飛成功，該機採用氫燃料電混合動力技術，為驗證以氫燃料電池為主、鋰電池為輔的混合動力技術在飛機上使用。

據工信部裝備工業發展中心重大裝備處2022年9月發布的行業深度觀察，近兩年大陸國內近十家電動飛機企業獲得人民幣上千萬元融資。國內目前公開的電動飛機近30款，固定翼類約占30%，其餘多為eVTOL/飛行汽車，整機研製企業20餘家。中國電動飛機的重點企業包括中國商飛、中航通用飛機有限責任公司、億航智能、小鵬匯天、沃飛長空等。　　

相比電動汽車，電動飛機面臨的環境和安全挑戰更大，對電池的能量密度要求也更高。寧德時代是全球動力電池龍頭。今年4月，該公司凝聚態電池正式發表。寧德時代首席科學家吳凱在產品發佈會上表示，目前正在就凝聚態電池進行民用電動載人飛機的合作開發，執行航空級的標準和測試。

凝聚態屬於鋰電池的一種，相比於其他類型的鋰電池，具有更高的能量密度。據吳凱稱，據該產品的單體能量密度最高為500 Wh/kg。

寧德時代 上海 交大

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